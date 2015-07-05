HDP’li Osman Baydemir: DEDAŞ’a borçlu çiftçi sayısı yaklaşık 30 bin civarında

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, bitkisel üretim değeri bakımından 3 milyar 822 milyon lira ile Türkiye’nin en bereketli 4. ilini oluşturan Urfa tarımında elektrik afeti yaşandığını söyledi. Yaklaşık 30 bin çiftçinin DEDAŞ’a borçlu olduğuna dikkat çene Baydemir, “ Çiftçi kan ağlıyor. Çiftçiler seslerini duyurmak için zaman zaman açıklamalar yaptı, yolları kapattı. AKP’li bakan ve siyasetçiler 2-3 yıldır elektrik kesintisi sorununu çözeceklerini söylediler, söz verdiler ama yerine getirmediler” dedi.

Baydemir, Urfa’nın, çok büyük bir elektrik işkencesi çektiğini, günde 5-6 saate varan elektrik kesintileri ile tarımsal sulamada büyük sorun yaşadığını anlattı. Düzenli sulanması gereken pamuk ve mısırda kesintiler nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü söyleyen Baydemir, konuyu Meclis gündemine getirdi. Baydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın yanıtlaması talebiyle 8 maddelik bir soru önergesi verdi.

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olarak bugüne kadar Şanlıurfa’da yaşanan elektrik kesintilerinin yaşanmaması için hangi çalışmaları yaptınız?

- Seçim öncesi ve seçim döneminde Şanlıurfa’da elektrik sorunu olmayacak demenize rağmen Bakanlık olarak bugüne kadar bu sorunun çözülememesinin nedenleri nelerdir?

- Mayıs ayında tarım üreticilerine söz verilmesine rağmen neden hala destekler verilmedi?

- DEDAŞ’ın Bankalara başvurarak destekleme ödemelerine bloke koydurabilmesinin önü neden alınmamıştır?

- Borcu olmamasına rağmen DEDAŞ’ın sırf sulama birliğinin borcu var gerekçesiyle tüm çiftçilerin ödemelerine bloke koyması keyfiyetinin sonlandırılması için girişiminiz olacak mı?

- Bakanlığınızca, mağdur olan çiftçilerimizin elektrik borçlarını ödeyebilmelerinin tek yolu olan üretimin devam edebilmesi için elektriklerinin kesilmemesi için herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

- Sulama birliklerinin borçlarının yeniden yapılandırılması ve ödemelerin kolaylaştırılması için hangi çalışmaları yaptınız? Hala devam eden sorunla ilgili acil bir eylem planınız var mı?

- Bu sorunların kalıcı bir biçimde çözülebilmesinin yolu yeni enerji kaynakları ile daha ucuz enerji kaynakları yaratmaktadır. Doğaya uyumlu, sürdürülebilir ve yenilenebilir ucuz enerji kaynaklarının kullanımı için Şanlıurfa’da hangi çalışmaları yaptınız?