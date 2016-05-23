HDP’li milletvekillerinin fezlekesi son 5 ayda yüzde 110 arttı!

TBMM’de 59 sandalye ile temsil edilen HDP’den hakkında fezleke düzenlenen 51 milletvekiline yargı yolu açılırken dosyaların gönderilmesindeki hızlı trafik dikkat çekti. Meclis Karma Komisyonu’nda HDP’nin 2007-2015 arasını kapsayan 8 yıllık dönemde bekleyen fezleke sayısı 182. HDP’nin sandıktan yüzde 13,1 oy oranı ile çıktığı 7 Haziran seçimi sonrasında siyasetin karışması ve barış sürecinin askıya alınması öncelikle fezlekelere yansıdı. 24 Aralık 2015 ile 20 Mayıs 2016 arası yaklaşık 5 aylık dönemde yüzde 110’lk bir artışla 417 dosyaya ulaştı. Şu anda Anayasa Komisyonu’nda hakkında fezleke düzenlenen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının kabul edildiği 20 Mayıs itibariyle 620 fezlekeden 417’si HDP’ye ait.

Dokunulmazlık dosyalarındaki bu hızlı trafik Mardin Milletvekili Mithat Sancar tarafından, “Hızla bizimle ilgili fezlekelerin hazırlanıp buraya, Meclise intikalini veya Adalet Bakanlığına intikalini sağlayan bir talimat, bir emir yargıya gitmiş görünüyor” diye yorumlanmıştı.

Meclis Anayasa Komisyonu’nda 139 milletvekili hakkındaki fezlekelerden AKP’den 27, CHP ve HDP’nin 51, MHP’nin 9, bağımsız 1 milletvekiline ait.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın TBMM ve Adalet Bakanlığı’nda 87 dosyası var. Demirtaş’ın fezlekelerinde, “terör örgütü üyesi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “örgüt adına suç işlemek” iddialar yer alıyor.

TBMM’de 59 sandalyesi olan HDP’de sadece 6 milletvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Celal Doğan, İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında fezleke bulunmuyor.

HDP’li milletvekillerinin fezleke sayıları şöyle:

Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş: 2

Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım: 2

Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir: 2

Ağrı Milletvekili Leyla Zana: 7

Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: 8

Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran:8

Batman Milletvekili Saadet Becerekli:3

Batman Milletvekilleri Mehmet Ali Aslan: 2

Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy: 1

Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat: 1

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan: 13

Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel: 4

Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca: 1

Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken: 14

Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer: 7

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan: 36

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir: 2

Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan: 2

Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan: 3

Hakkâri Milletvekili Selma Irmak: 8

İstanbul Milletvekili Pervin Buldan: 46

İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş: 57 (en son 87)

İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü: 6

Mardin Milletvekili Ali Atalan: 1

Mardin Milletvekili Erol Dora: 1

Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım: 6

Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım: 1

Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan: 1

Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım: 1

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan: 5

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir: 1

Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız: 4

Şırnak Milletvekili Ferhat Encü: 2

Şırnak Milletvekili Leyla Birlik: 2

Tunceli Milletvekili Alican Önlü: 2

Van Milletvekili Adem Geveri: 1

Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu: 7

Van Milletvekili Lezgin Botan: 4

Van Milletvekili Nadir Yıldırım: 1

Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk: 3