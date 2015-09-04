HDP'li milletvekili Levent Tüzel'den Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili soru önergesi

Mersin’deki Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde görev yapan Mersin Bölge Kamu Diplomasisi ve Devlet İlişkileri Bölge Müdürü Faruk Uzel’in istifasının yankıları sürerken, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Akkuyu nükleer santrali ile ilgili Başbakan tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Levent Tüzel'in verdiği soru önergesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin meslek ve çevre örgüleri, üniversiteler, yöre halkının itirazlarına rağmen Rus Rosatom şirketine ihale edildiğini belirterek, projenin teknik risklerine işaret eden Müdür Faruk Uzel’in istifasına da değinildi.

Müdür Faruk Uzel, Eylül Salı günü yaptığı açıklamada “Ülkemin nükleer santral inşa etmek ve bu teknolojiye sahip olmak adına yaptıklarını desteklemekle birlikte, proje uygulayıcısı Rus şirketinin faaliyetlerini ve zihniyetinin inşa edeceği bir nükleer santrali ülkem ve milletim için çok ciddi bir risk unsuru olarak görüp, bu durumu dile getirmem sonucu Akkuyu Nükleler Santral Projesi’nden ayrıldığımı bildiririm” ifadelerine yer vererek istifasını vermişti.

Uzel’in basın açıklamasından önce kimliği bilirsiz kişiler tarafından basın mensuplarına Uzel’in cinsel istismar ve yolsuzluktan ötürü işten atıldığına dair e-posta yollanmıştı.

'Atıkları tehlikesiz yok eden teknoloji yok'

Tüzel’in verdiği soru önergesinde, radyasyonlu atıkları tehlikesiz olarak yok eden bir teknolojinin henüz geliştirilmediğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi: “Dolayısıyla, henüz nükleer santral projesinin inşası aşamasında yapılan mühendislik hataları, ileri sürülen risklerle birlikte insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratacağı tahribatlar da dikkate alınarak toplum yararına olmayan bu projeden vazgeçilmelidir.”

Önergede yer alan sorular şu şekilde:

1) Akkuyu'da deniz kıyısında ve deniz seviyesinden 12 metre düşük kotta yapılacak nükleer santralin “Mersin Bilgilendirme Merkezi'nde, zemin kotunun 1 metre altındaki ofis olarak kullanılan odalardaki taban suyunun izole edip kesilemediği iddiaları doğru mudur?

2) Bilgilendirme Merkezinin tasarımının maliyeti nedir? Bilgilendirme Merkezine 7 bin 200 metre elektrik kablosunun döşenip, UPS cihazının bilgisayarla bağlantı kablosunun döşenmesinin unutulduğu iddiaları doğru mudur?

3) Rosatom şirketi kaç taşeron firmayla çalışmaktadır? Taşeron firmalardan kaçıyla hangi gerekçelerle mahkemelik olmuştur? Kiralama taahhüdü üzerinden inşa edilen otelle niçin mahkemelik olmuştur?

4) Atom Stroy Export'un müdürü neden işten atılmıştır?

5) Geçen yıl satın alınan iki yangın söndürme aracını kullanacak personel alımı yapılmadığı, araçların bekletilerek çürütüldüğü ve Ağustos ayında çıkan yangında kullanılamadığı iddiaları doğru mudur?

6) Projenin maddi sıkıntılardan dolayı yürütülemediği doğru mudur?

7) Kıyı kenar çizgisine dikkat etmeyi akıl edemeyip, 1 nolu reaktörü kıyı kenar çizgisi altına yerleştiren mühendislik hatası nedeniyle projenin uygulanamadığı, bunun için kanun değişikliği beklendiği doğru mudur?

8) Son 2 yılda 3 ayrı taş ocağı ruhsatı alıp buradan çıkan ve pasa diye tabir edilen milyonlarca metreküp toprak ne yapılmıştır?

9) Radyasyon izleme ve ölçüm projesinin yürütülmesine Mersin Üniversitesi ve Mersin halkının temsilcilerinin katılım önerisi neden reddedilmiştir?

10) Milyonlarca insanı, canlı ve doğal yaşımın tahribatına, büyük felaketlere neden olacak, teknik olarak da kusurlu olduğu iddia edilen nükleer santral projesinin gözden geçirilmesini düşünüyor musunuz?