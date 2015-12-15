HDP’li Kürkçü: Cizre ve Silopi’ye askerler girerken öğretmenler neden çıkarılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bir soru önergesi veren İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cizre ve Silopi'de görev yapan öğretmenlere gönderilen ve 'hizmet içi eğitim’ gerekçesiyle ilçeyi terketmelerini söyleyen mesajları sordu. Öğretmenlerin bu uygulamadan sadece bir gün önce haberdar edilmelerini gerektirecek aciliyetin ne olabileceğini soran Kürkçü, “Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı uygulanarak güvenlik güçleri tarafından askeri operasyon yapılacağı günlere denk gelmiş olması sadece tesadüf müdür” dedi.

Kürkçü’nün Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

"Şırnak İline bağlı Cizre ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin cep telefonlarına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce SMS ile "Tüm öğretmen ve idarecilerimiz bakanlığımız tarafından 14.12.2015 tarihinden itibaren hizmet içi eğitim seminerine alınmıştır. Öğretmenlerimiz seminerlerini memleketlerinde alabilirler" yazılı mesaj gönderildiği ve öğretmenlerin çalıştıkları ilçeden ayrılmaya başladıkları haberleri medyada geniş olarak yer almıştır. Bu haberlerin ardından illere imzanızla gönderilen bir yazıyla Şırnak'ın Silopi, Artvin'in Murgul, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçelerinde de “bazı okullarda eğitime erişimle ilgili sıkıntılar tespit edildiği” gerekçesiyle aynı uygulamanın gerçekleştirileceği gene medyada yer alan haberlerden öğrenilmiştir. Bu habere göre de uygulama “aksayan eğitim ve öğretimin telafi edilmesine ilişkin alınması gereken tedbir ve uygulanacak yöntemler konusunda öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınması”yla ilgili olup “öğretmenlere Türkiye genelinde eğitim görecekleri merkezlerin SMS yolu ile duyurulacağı” bildirilmiştir. Bu yazıya göre “Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 14-16 Aralık, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 14-15 Aralık ve Artvin'in Murgul ilçesinde ise 16 Aralık'ta örgün ve yaygın eğitime ara verilmiştir.”

"Söz konusu eğitim günlerinin düzenlenmesine hangi tarihte karar verilmiştir?"

Bu uyarılar üzerine öğretmenler görev yerlerinden kafilelerle ayrılırken, Şırnak Valiliğince tarafından 14.12.2015, Pazartesi günü saat 23.00’den itibaren Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştur. İlçelerden gelen bilgilere göre Cizre ve Silopi’de büyük bir askeri yığınak yapılmakta, bu ilçelere başka iller ve ilçelerden polis ve asker sevkiyatı devam etmektedir.

-Söz konusu “hizmet içi eğitim günleri düzenlenmesine” Bakanlığınızın hangi birimince hangi tarihte karar verilmiştir? Öğretmenlerin uygulamadan sadece bir gün önce durumdan haberdar edilmelerini gerektirecek aciliyet nedir? “Hizmet içi eğitim günleri”nin eğitim haftası içine alınarak öğrencilerin öğrenimlerinin sekteye uğratılması için eğitim sürecinden kaynaklanan bir mücbir sebep var mıdır? Uygulamadan Öğretmenlerin yanı sıra öğrenci velileri ve öğrencilerin de haberdar edilmesi neden düşünülmemiştir?

"Uygulamanın askeri operasyon yapılacağı günlere denk gelmiş olması tesadüf müdür?"

. Uygulama tarihlerinin Cizre ve Silopi’de sokağa çıkma yasağı uygulanarak güvenlik güçleri tarafından askeri operasyon yapılacağı günlere denk gelmiş olması sadece tesadüf müdür?

. Bakanlığınız söz konusu ilçelerde bu gece uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirilmiş midir?

. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçelere gönderilen mesajlarda geçen “hizmet içi eğitim”lerin sürelerinin kesin olarak belirtilmemiş olmasının sebebi nedir? Bu eğitimlerin süresi nedir?