HDP'li Kürkçü: 15 bin kişini hayatını kaybetmesini öngören 'Çöktürme hareket planı' doğru mudur?

Meclis Genel Kurulu'nda "Çöktürme harekat planı"nın doğru olup olmadığını soran HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Savunma Bakanı'na sordum cevap vermedi. İçişleri Bakanı'na soruyorum: Çöktürme harekât planı diye bir plan var mı? Bu plana göre, 15 bin kişinin hayatını kaybetmesi, 300 bin kişinin yerinden edilmesi, 7-8 bin kişinin yaralanması, sakatlanması, 7-8 bin kişinin de hapsedilmesiyle sonuçlanacağı öngörülen bir çöktürme harekât planı var mıdır, yok mudur?" dedi.

Cihan Haber Ajansı'ndan Emrullah Bayrak'ın haberine göre, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 42'nci birleşimi açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Pelvin Buldan yönetti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 'sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde meydana gelen yaşam hakkı ihlalleri konusunda gerekli tedbirleri almadığı ve sokağa çıkma yasaklarıyla sorunların derinleşmesine zemin hazırladığı' iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkındaki gensoru açılmasına ilişkin önergesi görüşülmeye başlandı.

Genel kurulda konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Güneydoğu'da 160 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Bu insanların hiçbirinin şiddet ile şiddete dayalı vasıtalarla eylemde bulunmakla herhangi bir ilgisi olmadığını ifade eden Kürkcü, "Şu halde bu insanlar niçin öldürülmüşlerdir? Niçin bunların hayatları sudan ucuzdur? Çünkü sevgili arkadaşlar, öyle görülüyor ki İçişleri Bakanı'nın kendisini de aşan bir başka plan yürürlüktedir. Bu plan, bir kolektif cezalandırma planıdır. Tıpkı -bu benzetmeme kızacaksınız ama aradaki benzerliğe dikkatinizi çekerim- IŞİD'in şehirleri teslim alması nasılsa öyledir, tankçı birlikleri şehirleri kuşatıyor, herkese deniyor ki: Geliyoruz, kaçın. Kaçan kaçıyor, kaçmayan, toprağını, evini, hakkını, sokağını savunmaya çalışan da terörist ilan ediliyor ve ondan sonra kolektif bir cezalandırmanın konusu hâline geliyorlar. Başka türlü bunu izaha imkân yoktur. İkincisi, bu bir spekülasyon değil, burada herkesin önünde, Meclisin önünde, sizin önünüzde sordum: 'Çöktürme harekât planı doğru mudur, yanlış mıdır?' diye. Şimdi, sevgili arkadaşlar, buna cevap verilecek. Savunma Bakanı'na sordum cevap vermedi. İçişleri Bakanı'na soruyorum: Çöktürme harekât planı diye bir plan var mı? Bu plana göre, 15 bin kişinin hayatını kaybetmesi, 300 bin kişinin yerinden edilmesi, 7-8 bin kişinin yaralanması, sakatlanması, 7-8 bin kişinin de hapsedilmesiyle sonuçlanacağı öngörülen bir çöktürme harekât planı var mıdır, yok mudur? Hiç kimse o gün bana cevap vermedi. Bana 'bizi IŞİD'le bir tutuyorsun.' diyenler, Ben sizi IŞİD'le bir tutmuyorum, siz zaten kendinizi bir tutuyorsunuz ama ben sizi başka bir şeyle itham ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bileklerinize kadar kana bulandınız"

Kürkcü'nün 'Çöktürme harekat planı'nın olup olmadığını sorması, AK Partili milletvekilleri, "Ayıp, ayıp be; Yuh" diyerek tepki gösterdi. Kürkcü ise bu planın doğru olup olmadığının burada açıklanmasını isteyerek, "Buna hiçbir şekilde cevap alamıyorum. Ben soruma cevap istiyorum. 15 bin kişiyi öldürecek misiniz, öldürmeyecek misiniz? Bu soruya cevap vereceksiniz, Kaçamazsınız bundan, 300 bin kişiyi yerinden etme planını yapamazsınız. Bu hakkı size hiç kimse vermiyor, hiçbir Meclis size bu hakkı vermiyor, hiçbir yasa vermiyor, hiçbir yerden bu hakkı almıyorsunuz" dedi.

"Biz o etek giyen arkadaşınıza benzemeyiz"

Daha sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşmacının ahlak dışı söylemlerde bulunduğunu savundu. Bu sözlere tepki gösteren Kürkcü, "Ne ahlak dışı ya" ifadelerini kullandı. Turan ise "Bak, sen orada niye bağırıyorsun bilmiyorum da ben değil, biz, 317 AK Partili vekil sizin o etek giyen erkek arkadaşınıza benzemeyiz. Biz 317 arkadaş sizin bağırmanızdan korkmayız, bağırmayacaksınız. Burası Kandil değil, milletin kürsüsü. Biz, 317 arkadaş dağda tetik çekip şehirde saz çalmanıza benzemeyiz, kimseden korkmuyoruz Allah'tan başka. Ne bağırıyorsunuz. Bağırmayacaksınız. Konuştun, dinleyeceksin. Burası Kandil değil, milletin Meclisi. Bağırmayacaksın. Haddini bileceksin. Konuşacaksan bağırarak olmaz. Önergelerde sahip çık önergene. Sessizliğimiz edebimizden, işi bilmediğimizden değil. Sen bana, arkadaşlarıma soykırımcı diyeceksin, IŞİD diyeceksin ve cevap almayacaksın. Utan be, utan" diye konuştu.



Meclis Başkanı Pervin Buldan da Turan'ın 'Etek giyme' ifadesine tepki gösterdi. "Etek giyme meselesini cinsiyetçi bir yaklaşım olarak gördüğünüzü ifade etmek istiyorum" diyen Buldan, "Bu tanımı kadınlara yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyorum. Dolayısıyla böyle bir tanımın bundan sonra Genel Kurulda kullanılmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.