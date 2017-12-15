HDP'li Kerestecioğlu'ndan Bakan Kaya'ya: Siz Cumhurbaşkanına güzelleme yaparken kadın ölümleri durmuyor

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine ilişkin olarak CHP, MHP HDP’nin soruları karşısında cevap hakkını kullanmak istemeyeşine tepki gösterdi.

HDP'li Kerestecioğlu, Bakan Kaya'nın kalan süresini milletvekillerinin sorularına yanıt vermek için kullanmayarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın 15 Temmuz gecesine ilişkin konuşması sırasında söz almasına, “Kadınlarla ilgili sorulara cevap verin, niye bu kadar kadın ölüyor? Sadece Cumhurbaşkanı, sizin için varsa yoksa Cumhurbaşkanı, kadınlar yok, kadınlar yok! Siz Cumhurbaşkanınıza böyle güzellemeler yaparken kadın ölümleri durmuyor" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Sayan Kara, CHP, MHP ve HDP’nin üzerinde durduğu konulara ilişkin sorularına cevap hakkını kullanmayarak oturumu yöneten CHP’li Başkanvekili Yaşar Tüzün’ün, “Sayın Bakan, şimdi sorulara cevap vermek istiyor musunuz, yoksa…” sorusuna "Yazılı cevap vereceğim” yanıtı verdi.

Genel Kurul tutanaklarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile milletvekilleri arasındaki konuşmalar şöyle:

Gülay Yedekci (İstanbul) - Sayın Başkanım, kadın tek Bakan, zaten erkek Bakanlar ona söz vermediler, hâlbuki ilk önce onun konuşması lazımdı, en azından bir kadın Bakan olarak konuşsun.

Başkan - Sayın Bakan, cevap vermek istiyor musunuz şimdi sorulara, yoksa…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - Ben yazılı cevap vereceğim.

Başkan - Yazılı cevap vereceksiniz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - Yalnız Özgür Bey'e cevap vermek istiyorum müsaade ederseniz. Mikrofonu açarsanız Özgür Bey'e cevap vermek istiyorum.

Özgür Özel (Manisa) - Hayır, size bir şey demedim.

Garo Paylan (İstanbul) - Sayın Başkan, ben bir Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim. Daha Plan ve Bütçe Komisyonundaki sorularımızın cevabı buraya henüz gelmedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - O gece siz buradaydınız, biz de buradaydık ama Sayın Bakanımız güvenli yerlerde değil, F16'ların altında, ateşlerin altında…

Özgür Özel (Manisa) - Ben biliyorum onun nerede olduğunu, biliyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - …milletin içine, Atatürk Havalimanı'na Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte giderken…

Özgür Özel (Manisa) - Ben biliyorum onun nerede olduğunu, biliyorum.

Gülay Yedekci (İstanbul) - Siz sorulara cevap verin Sayın Bakan.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - …sizin Genel Başkanınız o gece kontrollü bir şekilde kaçmıştır, 80 milyon da Genel Başkanınızın kaçışını izlemiştir. O gece güvenli bölgeye gidenler sizin Genel Başkanınızdı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar; CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

Özgür Özel (Manisa) - Sayın Başkan…

Başkan - Sayın Özel…

Filiz Kerestecioğlu Demir (İstanbul) - Kadınlarla ilgili sorulara cevap verin, niye bu kadar kadın ölüyor?

Başkan - Sayın milletvekilleri, lütfen…

Filiz Kerestecioğlu Demir (İstanbul) - Sadece Cumhurbaşkanı, sizin için varsa yoksa Cumhurbaşkanı, kadınlar yok, kadınlar yok!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - Ben sorulara cevap veririm Sayın Kerestecioğlu, neden rahatsız oluyorsunuz!

Filiz Kerestecioğlu Demir (İstanbul) - Neden rahatsız oluyorum, kadınlar ölüyor diye rahatsız oluyorum.

Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli) - Gülen suratlarla fotoğraf veriyorlardı ama. "Allah'ın lütfu" diyorlardı. Allah'ın lütfuydu, ne oldu?

Filiz Kerestecioğlu Demir (İstanbul) - Siz Cumhurbaşkanınıza böyle güzellemeler yaparken kadın ölümleri durmuyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - Ben güzelleme yapmıyorum.

Filiz Kerestecioğlu Demir (İstanbul) - Ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - Olan gerçeği söylüyorum burada.

Filiz Kerestecioğlu Demir (İstanbul) - Yazıktır ya!

Başkan - Sayın milletvekilleri, lütfen…

Özgür Özel (Manisa) - Sayın Başkan…

Başkan - Sayın Özel, buyurun.

Özgür Özel (Manisa) - Sayın Başkan, kendisine ayrılan süreyi kendine soruları cevaplamak yerine böyle bir polemiğe tercih etmesi ayrı bir şey. Biz yaptığı görev gereğince hep ayrı bir yere koyup ayrı bir dil seçmişizdir kendisiyle ilgili. Mesele burada kendini savunmaktan aciz gördüğü birini savunmaksa onu bilmem.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya (İstanbul) - Sürekli tahrik ediyorsunuz ya, sürekli tahrik ediyorsunuz.

Özgür Özel (Manisa) - Başbakanın nerede olduğunu biliyoruz, Sayın Genel Başkanımızın bize verdiği talimatı biliyoruz. 15 Temmuz gecesini bu ülkenin ortak değeri olmaktan kendisine bir siyasi çıkış noktası, bir koruma noktası olarak görenlere söyleyecek sözümüz şudur: Biraz önce söylediğim sözü Sayın Bakana söylemedim. Biz devletin, devlet parasız yatılı imkânlarıyla okurken cemaat okullarında burslu okuyan adam tenekeyi parlatsan da çeyrek altın etmeyeceğini gösterdi bu akşam, onu söyledim. (CHP sıralarından alkışlar)