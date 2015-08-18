HDP'li Kerestecioğlu sordu: Kevser Eltürk'ün cenazesine işkence bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi?

Muş’un Varto ilçesinde, çatışmada hayatını kaybeden PKK üyesi Kevser Eltürk'ün (Ekin Wan) cenazesine işkence yapılarak, çıplak halde sokağa atıldıktan sonra fotoğraflarının güvenlik güçlerince sosyal medyada paylaşıma sokulduğu iddiaları Meclis gündemine taşındı.

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İçişleri Bakanı Sabahattin Öztürk'e "İşkence ve kötü muamelenin Bakanlığınıza bağlı Özel Harekat Dairesi mensupları tarafından özellikle kadınları hedef alan sistematik bir savaş aracı olarak kullanıldığına dair iddialar vardır. Bu iddialar üzerine Bakanlığınız bir inceleme başlatmış mıdır? Bu uygulamalar Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir" diye sordu.

Türkiye'de kadınlara, muhalif kesimlere yönelik işkencelerin sistematik hale geldiğini, özellikle bölgede bir savaş aracına dönüştüğünü ifade eden Kerestecioğlu, savaş sırasında kadına yönelik çeşitli şiddet eylemlerine ilişkin uluslararası insancıl hukuk tarafından düzenlemeler yapıldığını, bu eylemlerinin yasaklanmasının uluslararası kural haline geldiğini vurguladı.

Filiz, yaşam ve kişilik haklarının ihlalinin, özellikle her türlü cinayet, uzuv kesilmesi, zalimane muamele ve işkence; onuruna yönelik yapılan saldırı, özellikle aşağılayıcı ve onur kırıcı muamele; rehin alma ile cinsel suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu olarak tanındığını hatırlattı.

Filiz, Muş Valiliği'nin sadece görüntüleri çeken ve servis edenler hakkında soruşturma başlatılmasına dair açıklamaya da dikkat çekerek, fotoğrafta cenazenin başında duran üç erkeğin özel harekat polisi olduğu iddialarını hatırlattı.

Filiz, İçişleri Bakanı'na şu soruları yöneltti:

* Kevser Eltürk'ü öldüren güvenlik güçleri tespit edilmiş midir? Bir kadını çırılçıplak soyup işkence yaparak suç işlediği iddia edilen "güvenlik güçleri" ile ilgili başlatmış olduğunuz bir soruşturma var mıdır?

* Valiliğin yaptığı açıklamada "etkisiz hale getirildiği" ifade edilen Eltürk yaşamını çatışma sırasında mı yitirmiştir? Eltürk'ün işkence ile boğularak öldürülüğüne dair iddialarla ilgili bir inceleme yapılmış mıdır?

* Özel Harekat Dairesi bünyesinde kaç personel bulunmaktadır? Hükümetiniz döneminde Özel Harekat Dairesine bağlı çalışan görevlilerin sayısı artırılmış mıdır? Özel Harekat Dairesine bağlı çalışan polis memurlarının illere göre dağılımı nasıldır?

* Hükümetiniz döneminde, Özel Harekat Dairesine bağlı çalışan kamu görevlilerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kalan kaç vatandaş tespit edilmiştir? İşkence ve kötü muameleye uğrayanların kaçı kadındır?

* Hükümetiniz döneminde Özel Harekat Dairesine bağlı çalışan kaç kamu görevlisi hakkında işkence ve kötü muamele yaptığı iddiasıyla yasal işlem başlatılmıştır? Sonucu ne olmuştur?

* İşkence ve kötü muamelenin Bakanlığınıza bağlı Özel Harekat Dairesi mensupları tarafından özellikle kadınları hedef alan sistematik bir savaş aracı olarak kullanıldığına dair iddialar vardır. Bu iddialar üzerine Bakanlığınız bir inceleme başlatmış mıdır? Bu uygulamalar Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?