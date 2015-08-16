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Valilik de kabul etti; öldürülen Kevser Eltürk'ün kıyafetlerini çıkarıp çıplak fotoğraflarını kim çekti ve dağıttı?

'Görüntüyü çeken, yayınlayan ve servis edenler hakkında soruşturma başlatıldı'

16 Ağustos 2015 18:04

Muş’un Varto ilçesinde çatışmada öldürülen bir kadının, kıyafetleri çıkarılarak çekilen fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Kadının 10 Ağustos’ta çıkan bir çatışmada hayatını kaybeden PKK üyesi Kevser Eltürk (Ekin Wan) olduğu öne sürülürken, fotoğrafı paylaşanların güvenlik güçleri olduğu ileri sürüldü. Muş Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada görüntülerdeki kadınının aynı tarihte öldürülen PKK üyesi bir kadına ait olduğunu doğruladı. Valilik, “görüntüleri çeken, yayınlayan ve sosyal medyaya servis eden kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını” belirtti.

Valiliğin internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“10.08.2015 tarihinde İlimiz Varto İlçesi kırsalında güvenlik güçlerimiz ile girdiği çatışma neticesi etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü mensubu bayana ait bazı görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığı tespit edilmiştir. Kamuoyu ve Valiliğimizce kabul edilemeyecek şekildeki bu görüntüleri çeken, yayınlayan ve sosyal medya’ya servis eden kişi veya kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

‘Vicdanınız kurusun!’

 

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflara tepki gösteren bazı kadınlar "#Ekin Wan onurumuzdur" ismiyle hashtag açarken HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, "Katlettikten sonra cenazeyi çıplak teşhir etmek insanlığın yüz karasıdır. Vicdanınız kurusun!" dedi.

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