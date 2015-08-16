Varto'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Muş Valiliği, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle nedeniyle Varto ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Valiliğin sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, Varto'da birçok sokağın kontrolünü elinde bulundurduğu öne sürülen PKK'lılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, güvenlik güçlerinin sokağa çıkmamasını söyledi.

Muş Valisi Vedat Büyükersoy, "PKK mensuplarının ilçede bulunduğunu ve operasyonların sürdüğünü" belirterek," kent güvenliğinin sağlanması açısından ikinci bir emre kadar, 08.30 itibarıyla Varto'da sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini" açıkladı.

Varto Kent Meclisi 13 Ağustos 2015'te öz yönetim ilan ettiklerini açıklamıştı. Varto Kent Meclisi Eşbaşkanı Mustafa Doğan "Bizler merkezden dayatılan, Ankara'dan toplumla uyuşmayan her şeyi yapmak zorunda değiliz. Bizler devletin atadığı vali ve kaymakamlar tarafından yönetilmek istemiyoruz. Bizler Kürt halkı olarak demokratik ve meşru yöntemlerle kendimizin seçtiği yönetimler tarafından yönetilmek istiyoruz. Bu nedenle biz artık kendimizi ve kentimizi öz yönetimimizle yönetmek istiyoruz” açıklamasını yapmıştı.

PKK: Asker ve polis sokağa çıkmasın

Bu arada, Muş Valiliği'nin sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, Varto'da birçok sokağın kontrolünü elinde bulundurduğu öne sürülen PKK'lılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, güvenlik güçlerinin sokağa çıkmamasını söyledi.

Telefonda emniyeti arayan bir PKK mensubunun, "Gimgim'de (Varto) demokratik özerklik ilan edilmiştir ve tüm sokaklar PKK gerillalarının denetimindedir. Siz polis ve askerlere sokağa çıkmak yasaktır. Kendi can güvenliğiniz için sokağa çıkmayınız. Bundan sonra Varto PKK gerillalarının denetimindedir" dediği öğrenildi.

Varto Belediyesi Eşbaşkanı:

Yasağı gerektirecek bir durum yoktu

Öte yandan, IMC TV'ye konuşan Varto Belediyesi Eşbaşkanı Sabite Ekinci, ilçedeki son durumla ilgili olarak "Şu an itibariyle silah sesleri geliyor. Ciddi çatışma haberleri alıyoruz. Akşam 8 gibi çatışmalar başladı. Çatışmanın başlamasıyla tüm ilçede elektrikler kesildi. Gece boyu, sabah saatlerine kadar elektrik yoktu. Sabah saatleri itibariyle silah sesleri başlamış durumda. Birçok mahallede hendekler kazılmış durumda" dedi.

Ekinci, "Sokağa çıkma yasağını getiren bir durum da değildi. En azından bize yansıyan durum itibariyle hendekler kazılmıştı ama silah seslerinin gelmesiyle beraber valilikçe alınan bir karar. Doğal olarak normal yaşam durmuş durumda Varto’da. Çarşı merkezinde hiçbir yerin açık olmaması, insanların hiç beklenmedik bir durumda bu uygulamayla karşılaşmasından dolayı şu an itibariyle hayat Varto’da felç olmuş durumda. Böylesi bir uygulamanın bir de belirsiz bir zamana kadar devam ediyor olması ciddi bir sıkıntı, bu anlamıyla insanlar tedirgin" diye konuştu.