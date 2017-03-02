HDP'li İrmez'in verdiği 'Kuruköy' önergesinden: Toplu dayak, mala el koyma, cinsel ve psikolojik tacizler!..

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Xarabê Bava’da (Kuruköy) 19 gündür ilan edilen sokağa çıkma yasaklarını ve hak ihlallerini TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a işkence iddiasını içeren görüntüleri medyaya yansıyan Abdi Aykut ile köy muhtarı Muzaffer Sarı'nın tutuklanma gerekçesini sordu. İmrez soru önergesinin gerekçesinde "Mardin’in Nusaybin İlçesine bağlı Xarabê Bava’da (Kuruköy) ilan edilen sokağa çıkma yasağı 19 gündür devam etmektedir. Toplu dayak, mala el koyma, çocukların başına silah dayama, cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizler ile birlikte hayvanların biber gazıyla telef edilmesi gibi ağır hak ihlalleri ve işkence yöntemleri köylüler üzerinde pervasızca uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

İrmez’in Adalet Bakanı Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

"Mardin’in Nusaybin İlçesine bağlı Xarabê Bava’da (Kuruköy) ilan edilen sokağa çıkma yasağı 19 gündür devam etmektedir. Basında çıkan haberlere göre ablukaya alınan bu köy ile birlikte çevre köylerde de sonradan ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında akla hayale gelmeyecek korkunç işkenceler yapılmaktadır. Toplu dayak, mala el koyma, çocukların başına silah dayama, cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizler ile birlikte hayvanların biber gazıyla telef edilmesi gibi ağır hak ihlalleri ve işkence yöntemleri köylüler üzerinde pervasızca uygulanmaktadır. Köye uygulanan abluka sırasında yapılan ev baskınlarında işkence edilerek gözaltına alındığı basına yansıyan Abdi Aykut isimli yurttaş da Kuruköy Jandarma Komutanlığı’nda ifade işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından Talatê (Doğanlı) köyü muhtarı Muzaffer Sarı ile birlikte tutuklanmıştır.

- Abdi Aykut ve Muzaffer Sarı’nın tutuklanma gerekçesi nedir?

- Abdi Aykut’a gözaltına alınırken ve sonrasında yapılan işkence görüntüsü basına yansımıştır ve kamuoyunu oldukça rahatsız etmiştir. Abdi Aykut’a işkence yapan kişi veya kişiler hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmadıysa ne zaman açılacaktır?

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Abdi Aykut’un medyaya yansıyan işkence görüntülerine ilişkin, “Yaşlı dediğiniz o adam teröre ev sahipliği yapıyordu” ifadelerini kullanmıştır. İlgilinin tutuklanmasından önce bakanın adate kişi hakkında hüküm verir bu açıklaması yargıyı etkilemek anlamına gelmemekte midir?

- Hükümetin yargı üzerindeki baskısı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin ifade özgürlüğü raporunda açıkça yer almakta iken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu açıklaması TCK’nın 288. Maddesinde düzenlenen adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu kapsamında değerlendirilebilir mi?