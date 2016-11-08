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Politika

HDP'li il başkanına ev hapsi cezası

HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin, il başkanlığı önünde Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ederken gözaltına alınmıştı

08 Kasım 2016 01:25

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gözaltına alınan HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'e ev hapsi cezası verilirken, 9 HDP'li ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

8 gün önce HDP Darıca İlçe Başkanlığı'nın önünde toplanan partililer, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto ederken, polis basın açıklamasına izin vermedi.

Çıkan olaylarda polis, aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi arasında bulunan HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin ev hapsi cezası ile cezalandırılırken, aralarında HDP Darıca ve Gebze ilçe başkanları ve yöneticilerinin olduğu 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

 

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