HDP'li Hüda Kaya: Meclis'ten çekilmemiz söz konusu değil

HDP İstanbul İl Başkanlığı, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 12 HDP milletvekilinin gözaltına alınması nedeniyle il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya “Meclisten çekilme gibi bir konu söz konusu değildir. Halkımızdan aldığımız emaneti sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasına ilişkin HDP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapıldı. Beyoğlu'nda saat 13.00'te başlayan toplantıya HDP milletvekilleri de destek verdi. Toplantıda konuşan İstanbul İl Eş Başkanı Doğan Erbaş, “Dün gece saat 11.00'den itibaren devam eden adeta bir kabusla uyandık. Yaşananlara bir darbe demek bile hafif kalır. Topyekün bir tasfiye harekatı ile partimiz ve demokrasi güçleri karı karşıya kalmıştır. Eş başkanlarımız ve vekillerimiz alınan ve uygulanan kararlar. Zaten tıkalı hale gelmiş demokratik siyaseti tümüyle tasfiye etme amaçlıdır" dedi.

"Bu problem sadece HDP'nin problemi değil"

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya,“Bugün Türkiye halkının karşı karşıya geldiği bu problem sadece bir HDP problemi asla değildir. HDP'nin terörize edilerek seçilmiş eş başkanları başta olmak üzere vekillerinin de yerellerdeki tüm idarecilerini ve yöneticilerine bir gözaltı ve tutuklama furyası. 6 milyondan fazla insanımızın iradesinin,tercihinin hiçleştirilerek yok edilmeye çalışıldığı bir dayatma bir darbeyle karşı karşıyayız. Bu darbe sadece HDP'ye karşı yapılmış değildir. Bugün yapılan bu darbe Türkiye'nin 3'üncü partisine yapılmıştır. Bugün bir polis devleti, bir darbeci mantıkla bizleri gözaltı ve tutuklamalarla yok etmeye, susturmaya, sindirmeye çalışanlara karşı hiçbir şekilde ifade verme zorunluluğumuzun olmadığını, sorumlu olduğumuz sadece halkımız olduğunu belirtiyorum" dedi.

Basın açıklamasını okuyan İstanbul İl Eş Başkanı Aysel Güzel, “Darbe koşullarını bu ülke eninde sonunda aşacak. Geçmişte de darbeler yaşandı. Geçmişte de siyasetin önünü kesen engellemeler, müdahaleler yapıldı. Ama o günler nasıl geçtiyse, bugünler de geçecek. Fakat Türkiye tarihine, siyaset tarihine bir kara leke olarak geçecek. Doksanlı yıllarda dönemin vekilleri Hatip Dicle ve arkadaşlarını parlamentoda yaka paça gözaltına alanlar nasıl kaybettiyse, bugünün darbecileri de aynı şekilde kaybedecektir" diye konuştu.

Meclis'ten çekilecekler mi?

Bir basın mensubunun yaşanan gözaltılardan sonra toplu şekilde meclisten çekilmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuyu aranızda tartıştınız mı diye soruldu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, “Bizim parti organlarımızın bu şeklide meclisten çekilmesi söz konusu değildir. Halkımızdan aldığımız emaneti sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.