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Sırrı Süreyya Önder'den tutuklamalara ilişkin ilk açıklama: Siyasi darbe, ortak yaşam umudunu köreltiyor!

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan Önder, adli kontrol şartıyla serbest

04 Kasım 2016 20:09

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tutuklamalarla ilgili olarak Bu sivil, siyasi iradeye vurulmuş çok önemli bir darbe ve ortak yaşam umudumunu çok körelten bir şey. Duygularım şu anda bundan ibaret" dedi. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Leyla Birlik tutuklanırken, İmam TaşçıerZiya Pir, Sırrı Süreyya Önder adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Serbest kaldıktan sonra açıklama yapan Önder, "Bizim için çok fazla bir anlam da ifade etmiyor (Serbest bırakılmak). Bütün arkadaşlarımız tutuklanmaya başladılar. Bu sivil, siyasi iradeye vurulmuş çok önemli bir darbe ve ortak yaşam umudumunu çok körelten bir şey. Duygularım şu anda bundan ibaret" dedi. 

Önder’e ayrıca yurtdışı yasağı konuldu.

 

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