HDP'li Hüda Kaya: Linç edilmeniz için barışı ağzınıza almanız yeterli

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Türkiye'de barışı anmanın hain olmakla eşdeğer hale getirildiğini belirterek, "Linç edilmeniz için barışı ağzınıza almanız yeterli görülüyor" diye konuştu.



Eskişehir'de HDP İl binasında basın toplantısı düzenleyen milletvekili Hüda Kaya, Türkiye'de artık gündemi takip etmekten çok halkın acısına sahip çıkmanın derdine düştüklerini söyledi.



DHA'nın haberine göre Kaya şunları söyledi: "Bir taraftan içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı, bir taraftan hâlâ 'operasyonlar bitti' denildiği halde kuşatmaların, ablukaların, yasakların kalkmadığı ama kalkan bölgelerde bile bir insanın vicdanın dayanamayacağı, ruhunun kaldıramayacağı manzaralara şahit olmaya devam ediyoruz.



Ne mübarek ay dinleniyor, ne oruç dinleniyor. Enkaza dönüştürülmüş, hayalet bir şehre dönüştürülmüş bir Yüksekova'ya kırmızı bayraklar dikerek zafer naraları atıyorlar. Bu zafer değildir. Bu bir utanç tablosudur. Bu bir vahşet, vahşetin tarihe kaydının düşmesidir."

Hüda Kaya'nın 4 fezlekesi bulunuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran'da dokunulmazlıklarla ilgili kanun maddesini imzalamasının ardından hukuki sürecin başladığını belirten Hüda Kaya kendisi hakkında da 4 fezlekenin bulunduğu belirtti.



Kaya şöyle konuştu: "Zannediyorum 15 gün civarında bu fezlekeler, dosyalar savcıların önünde artık hukuki sürecin açılmasına dönük bir süreç başlatılacak ve ondan sonra tamamen bir keyfi tutum, davranış, müdahalelerle vekillerimize dokunmaya çalışacaklar.



Artık yaşadığımız ülke barışı Allah adına da istiyorsanız, din adına da istiyorsanız, vicdanınız adına da istiyorsanız, insanlık adına da istiyorsanız, ölümler dursun diyorsanız da, burada ölümler var diyorsanız da siz hain olmakla eşdeğer bir hale getiriliyorsunuz, linç edilmeniz için barışı ağzınıza almanız yeterli görülüyor."