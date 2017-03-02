HDP’li Gaydalı’dan Kenan Evren, Aliyev ve Saddamlı ‘evet oyu’ hesabı

HDP Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, TBMM Genel Kurulu’nda referandum sandığından yüzde 45.5 evet oy sonucunu kendi hesaplama yöntemiyle açıkladı. “Kenan Evren metoduyla yüzde 45,5, İlham Aliyev'le alacağınız ‘evet’ yüzde 42,5, Saddam Hüseyin kemiksizdi, ona yüzde 50 veriyorum, Beşşar Esad'da yüzde 44,5 ‘evet’ çıkar” diyen Gaydalı, sandıktan yüzde 45.5 ‘evet’ oyu çıkacağını söyledi.

Gaydalı’nın Genel Kurulda konuşmasından bazı bölümler şöyle:

HDP GRUBU ADINA MAHMUT CELADET GAYDALI (Bitlis) - Değerli milletvekilleri, işsizlik, hukuksuzluk sürekli olarak artarken, toplumsal tansiyon her geçen gün yükselirken, ekonomi bilinmezliğini korurken, yanı başımızda acımasız bir savaş sürerken Türkiye OHAL koşullarında referanduma gidiyor. Bu referandumun amacı ne artan işsizliği düşürmek ne ülkeyi demokratikleştirmek ne de barışı sağlamaktır, tek bir amacı var, o da tek adamı padişahların bile sahip olmadığı güç ve yetkilerle donatmaktır. Bu kadar güç ve yetkinin bir elde tekelleşmesi durumunda tarih bize diktatörlükten başka bir sonuç çıkmayacağını açıkça göstermektedir. Hükûmet sözcüleri, anayasa değişikliğine ilişkin insan aklına zarar savlar ileri sürüyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik yargılama yolu açıldığından bahsediyorlar. Peki, kim yargılayacak? Cumhurbaşkanının, yarısını doğrudan, yarısını da dolaylı yoldan kendisinin atadığı yargıçlar mı? Yargılanma için kimden onay şart? Cumhurbaşkanının, çoğunluğunu oluşturduğu grubun belirlediği Meclisten mi?

Değerli milletvekilleri, diğer bir sav ise Hükûmet sözcülerinin bu sistemle vesayetin tamamen kalkacağı görüşü. Bugüne kadar sizler askerî vesayeti kaldırdığınızdan bahsettiniz. Denge denetim mekanizmalarını tamamen ortadan kaldırıp bir kişiye sınırsız bir yetkiyi verdiğiniz zaman ortaya çıkacak vesayet ne olacak? Vesayet vesayettir, ha askerî ha sivil, hiçbir farkı yoktur.

Cumhurbaşkanının şimdi bilinen 36 danışmanı var; Allah bilir, yarın kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı, kaç bakan, kaç Cumhurbaşkanı danışmanı olacak? Sınır var mı? Yok. Seçilme şartı var mı? Yok. İşte, doğrudan siyasal alanı dizayn edebileceğiniz bir rant alanı daha.

Değerli milletvekilleri, on binlerce insan işinden, ekmeğinden ediliyor, hiçbiri suçunun ne olduğunu bilmiyor, hukuk işletilmiyor. Buradan sizleri bir kez daha uyarmak istiyorum: Adaletin terazisiyle oynayan hiçbir iktidar uzun süre ayakta kalamamıştır. Hukuksuz ve demokrasiyi hedef alan bu muameleye karşı durmak gerekiyor.

Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere, cezaevlerinde rehin tutulan tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, partili yönetici ve arkadaşlarımız nezdinde halkımızı saygıyla selamlıyorum. Bizler, halkımızın bize verdiği yetkiyle bu çatı altında siyaset yapıyoruz. Halkımız bu yetkiyi geri almadığı sürece yapılan tüm işlemler gayrihukukidir, gayrimeşrudur. Bizler bildiğimiz doğruları söylemeye devam edeceğiz.

Geri kalan vaktimde de şöyle bir istatistiği arz edeyim: Çevremizde aynı ligde olduğumuz bazı seçim ve referandum neticelerini vermek istiyorum. Türkiye, Kenan Evren, 1982'de aldığı oy oranı yüzde 91; İlham Aliyev, Azerbaycan, 2003'de yüzde 77, 2008'de yüzde 89, 2013'de yüzde 85; Saddam Hüseyin 1995 ve 2002'de kemiksiz, net yüzde 100; Beşşar Esad, 2000'de yüzde 97, 2007'de yüzde 98, 2014'te yüzde 89. Bunları bize uyarlarsak, bir de geri tepme payını hesap edersek -yüzde 50 geri tepme payı- Kenan Evren'le…

MAHMUT CELADET GAYDALI (Devamla) - …sizin alacağınız "evet" oyu yüzde 45,5.

BAŞKAN - Sayın Gaydalı, lütfen tamamlayın.

MAHMUT CELADET GAYDALI (Devamla) -Bunlar benim kendi istatistiki değerlerim. Kenan Evren metoduyla yüzde 45,5, İlham Aliyev'le alacağınız "evet" yüzde 42,5, Saddam Hüseyin kemiksizdi, ona yüzde 50 veriyorum, Beşşar Esad'da yüzde 44,5 "evet" çıkar