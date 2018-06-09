HDP'li Garo Paylan: Yüzümüzdeki Adile Naşit gülücüklerini tekrar kazandıracağız

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın "Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye bizim için kâbustu" açıklamasını değerlendirdi. "Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit’e laf etmenin sözün bittiği yer olduğunu" ifade eden Paylan “Son yıllarda Kürt halkının, diğer halkların değerlerine o kadar çok hakaret ettiler ki; en sonunda meseleyi Adile Naşit’e kadar getirdiler” ifadesini kullandı. Paylan, 24 Haziran seçimi vurgusuyla, ”Yüzümüzdeki Adile Naşit gülücüklerini tekrar kazandıracağız, bundan da şüphem yok” diye konuştu.

Diyarbakır’da seçim çalışmalarını yürüten HDP’li Garo Paylan'ın, AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın daha sonra yeniden düzeltme yaptığı Adile Naşit açıklaması konusunda T24’ e değerlendirmesi şöyle:

“Son yıllarda Kürt halkının diğer halkların o kadar çok değerlerine hakaret ettiler ki; en sonunda meseleyi Adile Naşit’e lef etmeye kadar getirdilerse herkesin bunun muhasebesini yapması gerekir. Adile Naşit’e laf etmek sözün bittiği yerdir. Adile Naşit, çocuğundan en yaşlısına kadar herkesin adını andığımızda yüzümüze tebessüm geldiği insandır. Adile Naşit’i sevgiyle anamayan bir insan hiç kimseye sevgi ve saygı gösteremez. Adile Naşit’e laf etmeyi herhalde yakın tarihimizde düşünen bir siyaset olmamıştır. Adile Naşit’in kafamıza kazınan kahkahasına ve hepimizin yüzünde gülücük yeşerten bir insana laf ettiler. Ama biz yüzümüzdeki Adile Naşit gülücüklerini tekrar kazandıracağız bundan da şüphem yok”