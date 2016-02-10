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Politika

HDP’li Garo Paylan: Topbaş da demokratik özerkliği destekliyor

Paylan, "Yassıada'da yapılan doğa katliamıdır" deme çağrısında bulundu

10 Şubat 2016 17:57

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın demokratik özerliği desteklediğini ileri sürdü. Paylan, HDP’nin de demokratik özerkliği savunduğunu belirterek, “Kararımızın Topbaş'ın da destekleyicisi olduğunu anladık. Topbaş da demokratik özerkliği savunuyor. Biz bir söyledik, o bin söyledi. 'Bu kararların hiçbirini ben almıyorum. Biz Meclisimizde reddediyoruz, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bütün bu kararlara imza atılıyor. Bu yetkiler bende olmalı' dedi” ifadelerini kullandı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, Paylan İstanbul'a ilişkin kararlarla ilgili olarak Topbaş'ın "Bu kararların hiçbirini ben almıyorum. Meclisimizde reddediyoruz ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bütün bu kararlara imza atılıyor. Bu yetkiler bende olmalı" dediğini öne sürdü. Ak Parti Milletvekilleri de yapılan imar değişiklikleriyle çevrenin zarar gördüğünü, tarım arazilerinin ranta açıldığını belirterek, bu uygulamaların durdurulmasını istedi.

Paylan, "Yassıada'yı gördünüz mü, komple traşlamışlar. Camp David olacakmış. Çevre Bakanı olarak çıkın bir açıklama yapın, Yassıada'da yapılan doğa katliamıdır, deyin" çağrısı yaptı. Bakan Güldemet Sarı, milletvekillerinin sorularının bir kısmını sözlü olarak yanıtlarken, bir kısmını da yazılı olarak yanıtlamayı tercih etti. Bakan Sarı'nın sözlü yanıtları arasında Yassıada sorusu yer almadı.

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