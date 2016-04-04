T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP’li Garo Paylan: Erdoğan ve Davutoğlu, Ermenileri tehdit edenleri cesaretlendiriyor

"Türkiye’de Ermeni kelimesi halen bir küfür olarak kullanılmaktadır"

04 Nisan 2016 21:54

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Brooking Enstitüsü’nde yaşananlarla ilgili “‘Paralel devlet yapılanması’nın temsilcilerini gördüm. Sadece Türkiye’deki terör örgütleri değil, Ermeni ASALA örgütü de oradaydı, bunlar da oradaydı’ sözleri ile Başbakan Davutoğlu’nun HDP’yi kastederek “Ermeni çeteler gibi Rusya’yla işbirliği yapıyorlar. Gidip Moskova'da temsilcilik açıyorlar” ifadelerini kınadığını bildirdi. HDP’li Paylan, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ifadelerinin Ermenileri hedef alan, tehdit eden kişileri cesaretlendirdiğini söyleyip, “Bir toplumun adının ‘örgüt’, ‘çete’ gibi kelimelerle mütemadiyen bir arada kullanılması bahsi geçen Ermeni toplumunu kriminalize etmeye çalışmaktır. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ifadeleri ise bu gibi olayları desteklemekte, Ermenileri hedef alan, tehdit eden kişileri cesaretlendirmektedir. Ayrıca bu ifadeler, nefret söyleminin ilk hedefleri arasında yer alan, saldırılara maruz kalan ve hatta nefret cinayetleriyle kayıplar veren bir toplum olarak Ermenilerin tedirginliğini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

HDP'li Garo Paylan’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan’da gerçekleştirdiği basın toplantısında Brookings Enstitüsü’nde yaşananları ‘Brookings Enstitüsü’nde vereceğim konferans öncesinde, legal görüntüde illegal bir örgüt görüntüsü veren ‘paralel devlet yapılanması’nın temsilcilerini gördüm. Sadece Türkiye’deki terör örgütleri değil, Ermeni ASALA örgütü de oradaydı, bunlar da oradaydı’ şeklinde ifade etti.

“27 Şubat’ta Bingöl’de yaptığı bir konuşmada Başbakan Ahmet Davutoğlu ise HDP’yi kastederek ‘Ermeni çeteler gibi Rusya’yla işbirliği yapıyorlar. Gidip Moskova'da temsilcilik açıyorlar’ ifadesini kullanmıştı.

“Cumhurbaşkanı ve Başbakan, bu ifadeleri ile artık azınlık statüsünde olan Ermeni toplumunu hedef haline getirmektedirler. Bir toplumun adının “örgüt”, “çete” gibi kelimelerle mütemadiyen bir arada kullanılması bahsi geçen Ermeni toplumunu kriminalize etmeye çalışmaktır. Abluka altındaki kentlerde, güvenlik güçlerince yazılan duvar yazılarında da gördük ki, Türkiye’de “Ermeni” kelimesi halen bir küfür olarak kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ifadeleri ise bu gibi olayları desteklemekte, Ermenileri hedef alan, tehdit eden kişileri cesaretlendirmektedir. Ayrıca bu ifadeler, nefret söyleminin ilk hedefleri arasında yer alan, saldırılara maruz kalan ve hatta nefret cinayetleriyle kayıplar veren bir toplum olarak Ermenilerin tedirginliğini artırmaktadır.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni bir milletvekili olarak, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bu ifadelerini kınıyor, tekrar etmemesini ümit ediyorum.”

ETİKETLER

erdoğan davutoğlu ermeni garo paylan haber asala

İlgili Haberler

Başbakan Davutoğlu'ndan HDP'ye: Ermeni çeteler gibi Rusya'yla işbirliği yapıyorlar!

Davutoğlu, Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Erdoğan: 'Paralel devlet'in temsilcileri de, Ermeni ASALA da Brookings Enstitüsü'ndeki konferanstaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Brookings Enstitüsü'ndeki konferansta konuşmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24