HDP’li Garo Paylan: Erdoğan ve Davutoğlu, Ermenileri tehdit edenleri cesaretlendiriyor

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Brooking Enstitüsü’nde yaşananlarla ilgili “‘Paralel devlet yapılanması’nın temsilcilerini gördüm. Sadece Türkiye’deki terör örgütleri değil, Ermeni ASALA örgütü de oradaydı, bunlar da oradaydı’ sözleri ile Başbakan Davutoğlu’nun HDP’yi kastederek “Ermeni çeteler gibi Rusya’yla işbirliği yapıyorlar. Gidip Moskova'da temsilcilik açıyorlar” ifadelerini kınadığını bildirdi. HDP’li Paylan, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ifadelerinin Ermenileri hedef alan, tehdit eden kişileri cesaretlendirdiğini söyleyip, “Bir toplumun adının ‘örgüt’, ‘çete’ gibi kelimelerle mütemadiyen bir arada kullanılması bahsi geçen Ermeni toplumunu kriminalize etmeye çalışmaktır. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ifadeleri ise bu gibi olayları desteklemekte, Ermenileri hedef alan, tehdit eden kişileri cesaretlendirmektedir. Ayrıca bu ifadeler, nefret söyleminin ilk hedefleri arasında yer alan, saldırılara maruz kalan ve hatta nefret cinayetleriyle kayıplar veren bir toplum olarak Ermenilerin tedirginliğini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

HDP'li Garo Paylan’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Nisan’da gerçekleştirdiği basın toplantısında Brookings Enstitüsü’nde yaşananları ‘Brookings Enstitüsü’nde vereceğim konferans öncesinde, legal görüntüde illegal bir örgüt görüntüsü veren ‘paralel devlet yapılanması’nın temsilcilerini gördüm. Sadece Türkiye’deki terör örgütleri değil, Ermeni ASALA örgütü de oradaydı, bunlar da oradaydı’ şeklinde ifade etti.

“27 Şubat’ta Bingöl’de yaptığı bir konuşmada Başbakan Ahmet Davutoğlu ise HDP’yi kastederek ‘Ermeni çeteler gibi Rusya’yla işbirliği yapıyorlar. Gidip Moskova'da temsilcilik açıyorlar’ ifadesini kullanmıştı.

“Cumhurbaşkanı ve Başbakan, bu ifadeleri ile artık azınlık statüsünde olan Ermeni toplumunu hedef haline getirmektedirler. Bir toplumun adının “örgüt”, “çete” gibi kelimelerle mütemadiyen bir arada kullanılması bahsi geçen Ermeni toplumunu kriminalize etmeye çalışmaktır. Abluka altındaki kentlerde, güvenlik güçlerince yazılan duvar yazılarında da gördük ki, Türkiye’de “Ermeni” kelimesi halen bir küfür olarak kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ifadeleri ise bu gibi olayları desteklemekte, Ermenileri hedef alan, tehdit eden kişileri cesaretlendirmektedir. Ayrıca bu ifadeler, nefret söyleminin ilk hedefleri arasında yer alan, saldırılara maruz kalan ve hatta nefret cinayetleriyle kayıplar veren bir toplum olarak Ermenilerin tedirginliğini artırmaktadır.

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni bir milletvekili olarak, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın bu ifadelerini kınıyor, tekrar etmemesini ümit ediyorum.”