Erdoğan: 'Paralel devlet'in temsilcileri de, Ermeni ASALA da Brookings Enstitüsü'ndeki konferanstaydı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün konuştuğu ve korumalarının gazetecilerin de aralarında bulunduğu gruba müdahalesi tartışma konusu olan Brookings Enstitüsü'ndeki konferansı için, "Paralel devlet yapısı'nın temsilcilerini gördüm. Sadece Türkiye'deki terör örgütleri değil, Ermeni ASALA örgütü de oradaydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Maryland eyaletinde bulunan Amerikan Diyanet Merkezi'nin resmi açılışında konuştu.

CNN Türk’ün haberine göre, Erdoğan, "Fakat biz bütün bunlara rağmen şu anda Batı'dan Türkiye'den kaçıp da dolaşan teröristleri istediğimiz zaman bu teröristleri bize iade etmiyorlar. İşte geçenlerde Brüksel olayının faili kendilerine haber verdiğimiz bir teröristti, Belçika yönetimine bunu bildirdik. Belçika yönetimi, 'Bunun dosyasında herhangi bir şey yok' dedi ve bomba patladı. Kim samimi? Biz dürüstüz, dayanışmaya, paylaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaylara rağmen hala Müslümanları terörist olarak suçlayanlar bulunduğunu belirten Erdoğan, "Çok ilginç Amerika'da devam eden başkanlık yarışında bazı adayların bu görüşleri savunuyor olmasını hayretle ve şaşkınlıkla izliyorum. Oysa Müslümanlar bu ülkenin asli unsurları arasında yer alıyor. Toplumun diğer kesimleri gibi Müslümanlar da Amerika'nın gelişmesinde, çok daha güçlenmesinde katkı veriyorlar. Sayın Başkan Obama'nın yakın zamanda yaptığı bir konuşmada değindiği gibi, Amerika'da yaşayan Müslüman toplum, Amerikalılık veya Müslümanlık arasında bir seçime zorlanamaz" diye konuştu.

"Brookings Enstitüsü'nde 'paralel yapı' temsilcilerini gördüm"

"Biz bu önyargıları kırmaya çalışırken ne yazık ki Müslüman kimliğiyle hareket eden bazı gruplar söylemleri ve tavırlarıyla adeta İslam karşıtı kesimlere hizmet ediyorlar" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların başında DAİŞ, El Kaide, Boko Haram, Eş Şebab gibi örgütler yer alıyor. Ülkemizde ise, PKK, DHKP-C, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG gibi terör örgütleri var. Ama bir de ne yazık ki dindar görünmek suretiyle bir adım daha var ki, bu beni en çok üzen olaydır. Brooking Enstitüsü'nde vereceğim konferans öncesinde, legal görüntüde illegal bir örgüt görüntüsü veren 'paralel devlet yapısı'nın temsilcilerini gördüm. Sadece Türkiye'deki terör örgütleri değil, Ermeni ASALA örgütü de oradaydı, bunlar da oradaydı."