HDP'li Feleknas Uca: Parlamento izin verirse Kürtçe de yemin etmek isterim, ama...

"Türkçe bilmediği için Meclis'te Kürtçe yemin etmek istediği" yolundaki açıklaması ile gündeme gelen aslen Batmanlı bir Ezidi olan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, "Ben Türkçeyi tam konuşamıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Türkçe yemin metnini ezberlemediğini dile getiren Uca, "Hayır, ezberlemedim ama önüme bırakıp okurum. Kabul edilir edilmez; önereceğim bir projedir. Parlamento kabul ederse Türkçenin yanı sıra yemini Kürtçe de okumak isterim" diye konuştu.

Milliyet'ten Namık Durukan'a konuşan Uca'nın açıklamaları şöyle:

"Ben Türkçeyi tam konuşamıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Fakat bu ülkede bir çok dil var, çeşitli kültürler ve kimlikler var. Bu ülkenin demokrasisi için, eşit bir toplum için, Meclis’te herkes kendi rengini ve inancını yaşayabilmeli. Bu konuda bir önerim var. Biri istediğinde ana dili Kürtçe ise Türkçenin yanında Kürtçe de yemin etsin. Ana dili Lazca olan, Süryanice, Arapça, Ermenice olan milletvekilleri Türkçenin yanı sıra kendi dillinde yemin etsin. Bu olduğu zaman o Meclis çeşitli kültür, dil ve inançların bahçesi haline gelir.”

Kürtçe yemin

Türkçe yemin metnini ezberlemediğini dile getiren Uca, “Hayır, ezberlemedim ama önüme bırakıp okurum. Kabul edilir edilmez; önereceğim bir projedir. Parlamento kabul ederse Türkçenin yanı sıra yemini Kürtçe de okumak isterim” diye konuştu.

Uca, inançlara saygı amacıyla TBMM’de ibadetlerini yerine getirmeleri için de, “inanç odaları” yapılmasının demokrasiye katkı sunacağını söyledi.