HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca: Türkçe bilmiyorum, Kürtçe yemin etmek istiyorum

HDP'den Diyarbakır milletvekili seçilen Feleknas Uca, “Türkçe bilmiyorum, Kürtçe yemin etmek istiyorum” dedi.

ilk-kursun.com'da yer alan habere göre, kamuoyunun Avrupa Parlamentosu üyeliğinden de tanıdığı ve ailesi 44 yıl önce Batman’dan Almanya’ya göç eden Ezidi kökenli Feleknas Uca, Kürtçe, Almanca ve İngilizce bildiğini hatırlatarak, Meclis'teki yemin töreninde Türkçe bilmediği için Kürtçe yemin etmek istediğini söyledi.

Seçimler öncesinde Doğan Haber Ajansı'na konuşan Feleknas Uca, Türkçe’yi anladığını, ancak konuşamadığını belirterek, "Meclis’e girmem halinde yemin töreninde sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Türkçe öğrenmeye çalışıyorum sorun değil. Toplum içerisinde çok kültürlülük çok önemlidir. Ben Türkiye meclisinin demokratik bir meclis olmasını umut ediyorum. Herkes dili, kültürü ve rengi ile mecliste yemin etsin. Ben de hem Türkçe, hem Kürtçe yemin edilmesini istiyorum. Bu Türkiye’nin demokratikleşmesi için çok önemli bir mesaj olur" ifadelerini kullanmıştı.

Leyla Zana da Kürtçe yemin etmişti

1991 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden milletvekili seçilen Leyla Zana, Meclis’te Kürtçe yemin etmiş ve krize yol açmıştı. 6 Kasım 2011’deki olaylı yemin töreninden sonra vekilliği düşürülerek 1994 yılında tutuklanan Leyla Zana, 17 yıl sonra (1 Ekim 2011) yeniden BDP’den Diyarbakır Milletvekili olarak TBMM’ye tekrar giren Zana, bu kez Kürtçe yerine Türkçe yemin etmişti.