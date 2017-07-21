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Politika

HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın da milletvekilliği düşürülüyor

Daha önce komisyonda başka HDP'lilerin milletvekillikleri düşürmüştü

21 Temmuz 2017 19:39

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak  Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.  

Komisyonda daha önce HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliklerini düşürülmesi yönünde karar almıştı. 

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AKP'li Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın  milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.  

Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.  Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek. 

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