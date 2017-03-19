HDP'li Buldan yasakları kınadı: Bu Newroz'un da 2013 ruhuyla kutlanması lazım

HDP milletvekili Pervin Buldan, 19 Mart’ta İstanbul’da yapılmak istenen Newroz kutlamalarının valilik tarafından yasaklanmasını kınadı. 2013 Newroz atmosferinde tekrar geri dönülmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, “2017 Newroz’unun da tarihi 2013 Newroz’unun ruhuyla kutlanması lazım" diye konuştu.

BirGün gazetesinden Zeynep Kuray'a konuşan Buldan, Newroz’un halkların bayramı olduğunu ve devletin veya hükümetin isteği üzerine yasaklanmayacağını vurguladı. Newroz coşkusuna hiç kimsenin mani olmayacağını kaydeden Buldan, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Adana ve Mersin’deki Newroz yasaklarının da bir an önce kaldırılmasını istedi.

Diyarbakır’da 2013’te gerçekleşen ve ‘tarihi’ olarak nitelenen Newroz’a tanıklık eden Buldan, o günden bugüne çok şeyin değiştiğini anımsattı. "2013 tarihi Newroz Türkiye halklarının geleceği açısından bir umuttu" diyen Buldan, şöyle devam etti; "Biz o tarihi Newroz’da Sayın Abdullah Öcalan’ın gönderdiği mesajla Türkiye halklarına özgür ve demokratik bir geleceğin mümkün olduğunu hatırlattık. Sayın Öcalan’ın mesajında, artık silahların değil fikirlerin konuşacağı yarınların temennisi vardı; ancak o tarihten bugüne kadar hem Sayın Öcalan ile yapılan görüşmeler engelleniyor hem de Newroz bayram tadında kutlanamıyor."

Bugün yaratılan siyasi krizin kimseye yarar sağlamayacağını hatırlatan Buldan, 2013 Newroz atmosferinde tekrar geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Buldan, “2017 Newroz’unun da tarihi 2013 Newroz’un ruhuyla kutlanması lazım” diye konuştu.

"Kürt halkı cezalandırılıyor"

Milyonların coşkusuyla kutladığı bir Newroz’dan yasaklı Newroz’lara yeniden dönülmesinin kabul edilemez olduğuna işaret eden Buldan, “Sayın Öcalan ile yapılan görüşmelerin kesilmesiyle birlikte, Newroz’a getirilen yasaklarla Kürt halkının bir şekilde cezalandırılmak istendiğini düşünüyorum. Bu ceza politikasının Türkiye’ye hiçbir katkısı olmayacak” dedi.

Yasaklarla bir ülkenin yönetilemeyeceğini kaydeden Buldan, "özellikle HDP’ye dönük büyük bir ambargonun söz konusu olduğunu, referanduma ilişkin tüm partiler ülkenin dört bir yanında miting yaparken; HDP için bir vesile olan Newroz’un dahi yasaklandığına" işaret etti. Buldan, bu politikaların HDP üzerine oluşturulan baskının bir devamı olduğunu söyledi. Daha barışçıl, daha demokratik, daha özgürlükçü Newroz’lara ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Buldan, “Geç kalınmış değil” diyerek, İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Ankara, Adana ve Mersin illerinde Newroz yasaklarının bir an önce kaldırılmasını ve 2017 Newroz’un barışa, hakların kardeşliğine vesile olacak şekilde kutlanmasını istedi.

Diyarbakır’da kutlamalara izin verildi

Diyarbakır Valiliği tarafından, HDP ve DBP’nin Diyarbakır’da organize edeceği Newroz kutlamalarına izin verildiği duyuruldu. 11.00-15.00 saatleri arasında izin verilen kutlamalarda, HDP Grup Sözcüsü Osman Baydemir ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk konuşma yapacak.