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Yaşam

Bakırköy-İncirli metro istasyonu Newroz kutlamaları gerekçesiyle kapatıldı!

Metro durağının ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı

19 Mart 2017 13:27

Bakırköy Halk Pazarı ve çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar, halk pazarının çevresine konuşlandırıldı. Bu arada, D-100 Karayolu yan yolda da polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Bakırköy - İncirli metro istasyonu bugün saat sabah 09.00'dan itibaren İstanbul Valiliği'nce yasaklanan newroz kutlamaları gerekçesiyle kullanıma kapatıldı. İBB'den "M1A metro hattında Bakırköy İncirli durağına nevruz kutlamaları nedeni ile araçlar uğramayacaktır" açıklaması yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Bakırköy -İncirli Metro istasyonu bugün saat sabah 09.00'dan ikinci bir emre kadar kullanıma kapatıldı. Bazıları ise alternatif olarak metrobüs ya da otobüsü kullandı.

İzin çıkmamıştı

İstanbul Valiliği, Bakırköy Halk Pazarı’nda ayın 19’unda kutlanması planlanan Newroz etkinliğine izin vermedi. Ankara’da 19 Mart günü için Kolej Meydanı’nda yapılması planlanan Newroz kutlaması da valilik tarafından yasaklandı.

Bu yıl “Mutlaka kazanacağız” sloganıyla Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlanması planlanan Newroz’a İstanbul Valiliği tarafından izin verilmedi.

 

 

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