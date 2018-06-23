HDP'li Buldan: Bu ülkeye artık vereceğiniz bir şey kalmadı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine saatler kala Halkların Demokratik Partisi (HDP) miting düzenledi. Partisini destekleyenlere hitap eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, \"Erdoğan\'a sesleniyoruz, sizin bu ülkeye artık vereceğiniz bir şey kalmadı. Kürdü, Aleviyi, kadınları, gençleri yok saydınız. Kürt sorunu yok dediniz. Oysa hepsi var. Alevi\'nin statü sorunu var. Gençlerin, kadınların sorunu var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz\" dedi.

İzmir\'deki Gündoğdu Meydanı\'nda HDP mitingi için bir araya gelenler sık sık \"İzmir için tercihimiz HDP\", \"Özgürlüğümüz için tercihimiz HDP\" ve \"Direne direne kazanacağız\" sloganları attı. Saat 13.00 sıralarında meydanda toplanmaya başlayan partililer saat 16.00\'ya kadar türküler eşliğinde halaylar çekti. Katılanlar, güneşli ve sıcak havaya karşın meydandan ayrılmadı. Daha sonra tek tek sahneye çıkan HDP İzmir milletvekilli adayları partilileri selamladı. İzmir\'deki kalabalığa seslenen HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, bir özgürlük mücadelesi içerisinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

\"HDP bugün sağlam bir kaya gibi faşizmin yolunu kapatıyor. HDP oldukça Türkiye\'de faşist diktatörlük asla kurulamayacak. Bunu son 5 yılda herkes gördü. Partimizi yok etmek için ellerinden geleni yaptılar ama yarın nal toplayacaklar. Erken seçim kararı alıp HDP\'yi hazırlıksız yakalayarak baraj altında bırakmak istediler. Bu coşku onlara en büyük yanıttır. 25 Haziran günü Erdoğan\'ın sultanlığı sona erdiğinde bir anda değişim başlamaz. Büyük bir toplumsal mücadele gerekir değişim için. Erdoğan ve diktatörlüğünün bütün hayali yarattıkları faşizmin karşısında hiçbir siyasetin dikiş tutmamasıdır. Nasıl 7 Haziran\'da bu oyunu bozduysak şimdi de bozduk. Yarın bir oy HDP\'ye bir oy Selahattin Demirtaş\'a.\"

\'SORUNLARI ÇÖZMEYE TALİBİZ\'

Daha sonra kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir\'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İzmir\'in yarın sandıklardan HDP\'yi çıkaracağını iddia etti. Buldan şöyle konuştu:

\"İzmir\'in dağlarında açan çiceklerle Hakkari\'deki sümbülleri buluşturma zamanı. İzmir halkı 16 yıldır AKP iktidarının bu kente neler getirdiğini biliyor. AKP hükümetinin bu ile denizinden, havasına, ormanından ağacına kadar herkese büyük zulümler yaptığını biliyor. Tarih tanıktır. Bu ile hiçbir şekilde yatırım yapılmadı. Havasını, denizini kirleten, ormanını talan eden, insana zulm eden bir iktidara karşı yarın hesap sorma günüdür. Yarın tarihi bir gündür. Sandık başına gittiğinizde oylar sadece bir pusuladan ibaret değil. O sandıklardan demokrasi ve özgürlük çıkacak. HDP ile Selahattin Demirtaş çıkacak.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın HDP\'yi karalama kampanyası yürüttüğünü ileri süren Buldan, \"Dün Recep bey \'Ben hala düşünüyorum HDP hala nasıl oy alıyor inanamıyorum\' diyor. Erdoğan, Diyarbakır\'da açık ara önde olduğunu söylemiş. Sanırım bizim mitingle AKP\'nin mitingi birbirine karıştırmış. Gördüğü resim HDP\'nin mitingiydi\" dedi.

17-25 Aralık tarihlerinin AK Parti\'nin geçmişlerinde kirli bir leke olarak anılacağını ileri süren Pervin Buldan, \"Erdoğan\'a sesleniyoruz, sizin bu ülkeye artık vereceğiniz birşey kalmadı. Kürdü, Aleviyi, kadınları, gençleri yok saydınız. Kürt sorunu yok dediniz. Oysa hepsi var. Alevi\'nin statü sorunu var. Gençlerin, kadınların sorunu var. Biz bu sorunları çözmeye talibiz. HDP\'ye umut bağlandı. Yarın sandık başına giderken herkes inancını da götürsün\" diye konuştu.

\'YARIN TARİHİ FIRSAT\'

İktidar partisini eleştirmeyi sürdüren HDP\'li Buldan, \"Biz onların canlı yayınlarından daha çok kitle topluyoruz. Yarın tarihi bir fırsattır. Bu fırsatı bir kez elimizden kaçırırsak karanlık günlere döneriz . Bu ülkede artık herkesin özgürce yaşayabildiği, bağımsız olduğu, OHAL\'in olmadığı, KHK ile ihraç edilmedikleri bir ülke hayal değildir. Bu rüyayı gerçek kılmak bizim elimizde. Geleceğimiz için, aydınlık bir Türkiye için HDP diyeceğiz\" dedi.

Buldan, konuşmasının ardından Manisa milletvekili adayı Sırrı Sakık ile birlikte partilileri selamladı.

Mitingde Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu olduğu Edirne Cezaevi\'nden yapacağı son TRT konuşmasının saat 17.50 sıralarında meydandan canlı olarak yayınlanmasının planlandığı ancak izin verilmediği bildirildi.

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