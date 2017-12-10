HDP'li Bilgen'den Erdoğan'a Atatürk tepkisi

HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmasında "Atatürk'e yapılan bana da yapılıyor" sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde konuşmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı "16 Eylül 1922 tarihli bir ABD gazetesinde, İstanbul, Muhammedi inanışın merkezi, Atatürk de İslam'ın yeni lideri olarak anılıyor. İlginç değil mi? Bir yere daha geliyorum, 10 Ekim 1922 tarihli gazete, Mustafa Kemal'i korkunç Türklerin, en korkuncu olarak nitelendiriyor. Bu haberlerin bugünkülerden farkı var mı? Dün böyle yaptılar, bugünde aynısını yapıyorlar. Değişen bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine HDP'li Ayhan tepki gösterdi. Ayhan, 'Kendini Atatürk'e benzeten tüm faturayı keseceği İnönü'sünü de ilan eder' dedi.