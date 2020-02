HDP'li Beştaş: Hepsi aynı apartmanda bir dairede 674, başka bir dairede 727 seçmen kaydı var

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Meral Danış Beştaş, Siirt'te bir dairede 672, başka bir dairede ise 727 seçmenin kayıt edildiğini öne sürdü.

Beştaş, geçtiğimiz günlerde Siirt'te 6 binden fazla seçmenin kaydının silindiğini söylemiş, AKP Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş, da iddia nedeniyle HDP'li siyasetçi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

"Şimdi oylar çalınmıyor, seçmenler çalınıyor"

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, seçmen kaydının silinmesi iddiasını Meclis kürsüsünde de dile getirdi. "31 Mart seçimlerine iktidar nasıl hazırlanıyor" diye soran Beştaş, Meclis kürsüsünde şunlar söyledi;

"Şimdi oylar çalınmıyor, seçmenler çalınıyor, seçmenler yok ediliyor. Bir ilin seçmenleri siliniyor, o ilde olmayan, nereden geldiğini bilmediğimiz listeler var elimizde. 24 Haziran'da 91 bin 20 seçmen varken, şu an ise 90 bin 938 seçmen bulunuyor. İlk görüşte her şey normal görünüyor. Oysa biz ayrıntıyı yakaladık. Siirt'te ölüm olabileceği gibi nakil ve göç de olabilir. İlk görüşte ayrıntıyı tespit ettik. Ne olmuş, daha önce seçmen olup burada on yıllardır evi olan 6 bin 488 seçmenin kaydı silinmiş. Onların haberi var mı? Yok. Her gün yurttaşlar buraya gelip oyumuzu çalabilirler mi diye soruyorlar. Biz de bunlara seçmen kütüklerinin açıklanacağını ve tamir edebileceğini söyledik. Hepsi burada göç etmeyen yurttaşlar."

Açık adres vererek rakam veren Beştaş, "Hepsi aynı apartmanda olan bir daire 674 seçmen kaydı, başka bir dairede 727 seçmen kaydı başka bir daire de ise 463 seçmen kaydı bulunmaktadır" diye konuştu.

Beştaş, "Siirt Eruh Taburu'nda 599 seçmen Siirt Öğretmen Evi'nde ise 200 seçmen kaydı bulunmaktadır" dedi.