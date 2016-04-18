HDP’li Baydemir: Sur’a yapılan IŞİD’in Palmira’ya yaptığıyla aynıdır!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Şimdi Sur'da şehrin dokusu yok ediliyor, hafızalar yok ediliyor. Bu, bir kıyımdır, yıkımdır. IŞİD'in Palmira'ya saldırısıyla, şu anda Sur'un içinde yaptığınız yıkım aynı anlama gelir, aynı sonuçları bünyesinde barındırır" dedi.

TBMM’de HDP Grubu adına konuşan Baydemir, Diyarbakır'ın Sur bölgesinin ‘büyük bir saldırıyla karşı karşıya' kaldığını savundu.

Sputnik’in haberine göre, Sokağa çıkma yasağına kadar Sur'da hayatın 8 bin yıl boyunca kesintiye uğramadığını belirten Baydemir, "Sur'u ve orada yaşayanları asla ele geçiremeyeceksiniz" dedi.

"Şehirler güvenlik perspektifiyle değil barışla korunabilir" ifadesini kullanan Baydemir, şunları söyledi:

"Şimdi Sur'da şehrin dokusu yok ediliyor, hafızalar yok ediliyor. Bu, bir kıyımdır, yıkımdır. IŞİD'in Palmira'ya saldırısıyla, şu anda Sur'un içinde yaptığınız yıkım aynı anlama gelir, aynı sonuçları bünyesinde barındırır. Sur'un yüzde 90'ına el konmuş durumdadır. Bu, hukuk değildir. Bu, olsa olsa zorbalıktır, haydutluktur. Belediyeyi hiçe sayarak, muhtarları, sivil toplum örgütlerini hiçe sayarak Sur'da yaptığınız her çalışma gayrimeşrudur."