Palmira Müzesi Müdürü: IŞİD'in zararı büyük ancak restorasyon mümkün

Kısa süre önce IŞİD'den geri alınan antik Palmira kentinde hasar gören tarihi eser ve kalıntılar restore edilecek. Palmira Müzesi Müdürü Halid Hariri, "IŞİD, geride çok büyük hasar bıraktı ancak bazı eserlerin restorasyonla kurtarılması mümkün" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Humus'un Tedmur ilçesi içinde bulunan Antik Palmira kenti yaklaşık 1 yıl IŞİD'in elinde kaldı. Birkaç kilometreye yayılan tarihi bölgede çoğu Roma döneminden olmak üzere çeşitli medeniyetlerin kalıntıları bulunuyor.

IŞİD, ilçeyi ele geçirdikten sonra tarihi Baal Tapınağı'nı, 2 bin yıllık kemeri, Roma döneminden kalma kule şeklindeki mezarlıkları patlayıcılarla havaya uçurdu.

Palmira Müzesi Müdürü Hariri, antik kentteki hasarın boyutlarının henüz bilinmediğini kaydetti.

Kısa süre içinde Palmira'ya gideceklerini söyleyen Hariri, "Hem müzeyi hem de hasarın boyutlarını tam olarak göreceğiz" dedi.

İlçenin IŞİD'den alınmasının ardından Palmira Müzesi'nden bazı görüntüleri izlediğini belirten Hariri, "Müze içindeki lahitlerin üzerindeki kabartmaların yüzlerini, büyük heykelleri kırmışlar. Baal Tapınağı, Roma döneminden kalma mezarlık ve müzenin önündeki Lat Aslanı heykelini tahrip ettiklerini biliyoruz. Bazı eserlerin tarihi dokusunu bozdular ancak bir kısmının restore edilmesi mümkün" diye konuştu.

Palmira'nın binlerce yıllık geçmişine vurgu yapan Hariri, "Tedmur'de güneş sönmez. Güneş Tedmur'de sadece doğudan değil, her yerden, her taraftan doğar. Tedmur'u eskisinden daha iyi bir hale getireceğiz" dedi.

"Tedmur ve bu medeniyet birikim sadece Suriyelilere ait değil, bütün insanlığın" diye konuşan Hariri, IŞİD'in kasabaya yönelik yoğun saldırılarına rağmen müzedeki taşınabilir eserleri güvenli yerlere naklederek kurtarabildiklerini söyledi. Müzenin girişindeki 15 tonluk Lat Aslanı Heykeli taşınamadığı için geride bırakılan eserlerden biri. Su deposu görünümü vermek için etrafı metal plakalarla ve kum torbaları ile kamufle edilen heykelin IŞİD içindeki Tedmurlu militanların verdiği bilgiyle örgüt tarafından imha edildiği belirtiliyor.

Palmira Müzesi Müdürü Halid Hariri, IŞİD tarafından katledilen arkeolog Halid Esad'ın damadı. Kendisi de Tedmurlu olan Hariri, kayınpederinin bütün hayatını Tedmur'da geçirdiğini ve IŞİD saldırısı sırasında ilçeden ayrılmayı reddettiğini söyledi.

"IŞİD'in ne olduğunu hepimiz biliyorduk ancak kayınpederim, o teröristlerin kendisini öldürebileceğini düşünmüyordu" diyen Hariri, "Palmira'nın telafisi mümkün olmayan kayıplardan birinin de kayınpederi olduğunu" belirtti. Tedmur IŞİD'in eline geçtikten sonra görevine Şam Müzesi'nde devam eden Hariri, önümüzdeki günlerde Tedmur'a gideceğini söyledi.