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Dünya
Deutsche Welle

Suriye ordusu Palmira'yı tamamen geri aldı

Suriye ordusunun yaklaşık bir yıldır IŞİD’in elinde bulunan Palmira’yı tamamen geri aldığı bildirildi.

27 Mart 2016 13:54


Suriye ordusundan yapılan açıklamada IŞİD'in elinde bulunan antik kent Palmira'nın tamamen geri alındığı kaydedildi. Bir ordu sözcüsü ünlü antik kentin tamamen kontrol altına alındığını, IŞİD militanlarının ise geri çekildiğini açıkladı.

Bölgede gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedilirken, antik kent ve yerleşim bölgelerinde kontrolü tamamen ele geçiren Suriye ordusunun, Rakka ve Deyr Ez Zor’a geri çekilen IŞİD militanlarını takipte olduğu ifade edildi.

Suriye ordusuna bağlı patlayıcı uzmanlarının antik kente yerleştirilen onlarca patlayıcı ve mayını etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

2000 yıllık Baal Tapınağı'ndan geriye kalan ve ‘çölün incisi' olarak da adlandırılan Palmiyeler Şehri Palmira geçen yıl mayıs ayında İslamcı terör örgütü IŞİD tarafından ele geçirilmiş ve önemli bir bölümü teröristlerce tahrip edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeIŞİDPalmiraBölgedeRakkaDeyr ZorBaal TapınağıPalmiyelerWelle Türkçe DW/AFP/BW/BS

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