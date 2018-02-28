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Politika

HDP'li Ayhan ve Yıldırım'ın vekilliklerinin düşürülmesine tepki

ŞANLIURFA, (DHA)- HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi

28 Şubat 2018 19:12

ŞANLIURFA, (DHA)- HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan\'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu\'nda milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi.
Dilek Öcalan, partisinin Şanlıurfa İl Eş Başkanı Ayşe Sürücü ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Öcalan, Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan\'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu\'nda okunarak, milletvekilliklerinin düşürülmesini kınadı. Yıldırım ve Ayhan\'ın milletvekillerinin düşürülmesinin yasal dayanağının bulunmadığını savunan Öcalan, şunları söyledi:
\"Partimizin milletvekilleri olan Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan\'ın milletvekilliklerinin TBMM\'de düşürülmesinin yasal dayanağı bulunmamaktadır. İktidarın iç siyaset ve dış politikada sıkışmışlığının intikamını bu şekilde halktan alınıyor. Artık bu hükümetin atabilecekleri demokratik tek adım kalmadı. Milletvekillerimizin vekilliğinin düşürülmesi halkın iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Bu bir darbedir. Milletvekillerimizin vekilliğinin düşürülmesini, demokratik eylemleri ile boşa çıkaracaklar.\"

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