HDP'li Altan Tan yine Bahçeli'yi övdü, içsavaş uyarısı yaptı

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, “Bugün Türkiye’nin her şehrinde Gaziantep, Adana, İstanbul’un bazı semtlerinde olduğu gibi MHP’nin ideolojisini, bayrağını, flamasını, işaretini öne çıkararak kitleler sokağa çıksa, çıkartılsa, çıkartılmak isteyenler var ki çıktılar, Sayın Bahçeli veya diğer siyasiler de bunun önünü açsa Türkiye’de içsavaş çıkar. Bunun kimseye faydası yok” dedi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Tan, şunları söyledi:

Bizi Taksim'de as

“Hükümet Meclis’e yeni Terörle Mücadele Yasası sevk etmiştir. ‘Türkiye demokratikleşecek, yeni anayasa yapılacak, Terörle Mücadele Yasası kaldırılacak’ derken, 12 Eylül dönemindeki, Tansu Çiller dönemindeki yasalara dönüldü. Adalet Bakanı ve hükümet yetkilileri ‘Bunların hiçbirinin güvenlik tedbirleriyle alakası yok’ diyor. Neyle alakası var? Güvenlik paketi, güvenlik torbası değil, peki şeker çuvalı mı? 141, 142, 163’ü de bu paketin içine koysalar, tam tüy diker. İktidar yetkilileri, ‘Getirdiğimiz maddelere bakın, Avrupa ülkeleri, Almanya, İngiltere, Fransa’daki gibi terörle mücadele maddelerinin aynısıdır’ diyor. İngiltere, Fransa, Almanya, AB kriterlerindeki tüm demokratikleşme yasalarını getir, bunu da getir, sonra da bizi Taksim Meydanı’nda as, için rahat olsun. Biz de bu bayramın, demokrasi bayramının kurbanı olalım. Getir bunları, iki paketi de beraber koy. Türkiye’nin bu kaostan çıkmasının tek yolu var, radikal, cesur bir demokratik hamle, adım. Ne zaman bugün, bu gece. Bunu yapamazsa, bu iş tekrar geriye saracak. Bu ülke yanarsa da hepimiz yanacağız.

'Hata değil eksik'

(HDP’nin hata yapıp yapmadığı sorusuna) Hata değil, eksik vardır, kasıt yoktur. İmam bilmem ne ederse, cemaat bilmem ne yapar diye bir ifade var. Sayın Cumhurbaşkanı, bir siyasi liderin bile kullanmaması gereken bir şekilde, ‘PKK da IŞİD de bir’ diyor. PKK ile müzakere yapıyorsun. İnsanlar 1 aydır gece orada yatamazken, çocukları orada IŞİD’e karşı savaşırken, benim eşimin dayısının 3 çocuğu fiilen orada çarpışıyor... Bunu nasıl kullanıyorsun, gidip Islahiye’de kullanıyorsun. (Eylem çağrısını yanlış mı buluyorsunuz, sorusuna) Bu gece olsa, yine eylem çağrısında bulunuruz.”