HDP'li Altan Tan, SP'den İstanbul milletvekili adayı olacak

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan\'ın, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili genel seçimi için Saadet Partisi (SP) İstanbul 3\'üncü bölgeden aday olacağı belirtildi. Tan\'ın yarın HDP\'den istifa edeceği öğrenildi.

HDP\'den 24\'üncü dönemden beri milletvekili olan Altan Tan\'ın, 24 Haziran\'da yapılacak milletvekili seçiminde SP\'den İstanbul milletvekilliği için aday olacağı belirtildi. HDP\'den başvurusu olmadığını açıklayan Tan, SP\'de siyaset yapmak için birkaç kez Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. Yapılan görüşmeler sonrası Tan\'ın, SP\'den İstanbul 3\'üncü bölge 1\'inci sıradan milletvekili adayı olacağı öğrenildi. Halen HDP Diyarbakır milletvekili olan Altan Tan\'ın yarın HDP\'den istifa edeceği belirtildi.

HDP\'li Altan Tan, verdiği son demeçte, partiyi \'marjinal sol\'un etkisinde olmakla eleştirmişti. Tan, Irak\'ta Erbil merkezli yayın yapan K24 televizyonuna verdiği demeçte, \"HDP’nin 7 Haziran’dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de \'marjinal sol\'un Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum. HDP ile HÜDA PAR ittifakı keşke olsaydı. Türkiye’deki siyasi partiler HDP’ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP de HÜDA PAR’a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı. Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP’deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi\" demişti

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