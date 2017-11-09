HDP'li Adıyaman: Meclis, Zana'ya 'Gelme' diyor, 'Gelmedi' diye devamsızlıktan vekilliğini düşürmek istiyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- TBMM\'de 1 Kasım seçimlerinden sonra ettiği yemin kabul edilmediği için Meclis çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana\'nın vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için kurulan hazırlık komisyonunda 3 Ak Partili ve 1 CHP\'li üye vekilliğinin düşürülmesi için oy kullanırken, komisyonun HDP\'li üyesi Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, bu duruma tepki gösterdi. Adıyaman, yeminini kabul etmediği ve Meclis çalışmalarına katılmasını istemediği Leyla Zana\'yı diğer yandan TBMM\'ye gelmediği için devamsızlıktan milletvekilliğini düşürmeye çalıştığını söyledi.

Yemin etmediği için yasama çalışmalarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın \'devamsızlık\' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamlayıp komisyonun 3 Ak Partili ve 1 CHP\'li üyesinin vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullandığı toplantıda çıkan karara komisyonun HDP\'li üyesi tepki gösterdi. HDP Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, karara şerh koyduklarını ve Zana\'nın vekilliğinin düşürülmesine karşı olduklarını belirtirek, şöyle konuştu:

\"ZANA YARIN GELSE YEMİN ETSE NE OLACAK\"

\"Leyla Zana\'nın durumu daha önce devamsızlıktan vekillikleri düşürülen Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer\'den durumu çok farklı. Sarıyıldız ve Hezer\'in Meclis\'e sunduğu mazeretleri kabul edilmedi ve bizim ve CHP\'li üyenin karşı çıkmasına rağmen vekillikleri düşürüldü. Zana, önce 7 Haziran\'da sandıkta halkın iradesi ile Milletvekili seçildi. 1 Kasım seçimlerinde yine halkın oyları ile seçildi. Ama, 7 Haziran\'da ve 1 Kasım\'da Meclis\'i yöneten başkan aynı kişi olmasına ve 2 yemin töreninde de Zana aynı yemini okumasına ramen 1 Kasım\'daki yemini kabul edilmedi. Yemini kabul edilmediği için Meclis çalıyşmalarına katılmasına izin verilmedi. Yani eyleminden dolayı genel kurul çalışymalarına katılmasına, önerge vermesine, kürsüde konuşmasına izin verilmedi. Şimdi ise, bir yandan Meclis\'e gelmesi istenmeyen Zana\'ya \'Meclise niye gelmedin\' diye devamsızlıktan vekilliği düşürülmesine çalışılıyor. Bu durum, 90 yıllık parlamento tarihinde yaşanmamış bir olaydır. İşin siyasi tarıfı bir yana ortada hukuki bir durum vardır. Sayın Zana\'nın durumunda bir askıda hali söz konusudur. Zana, yarın gelip mecliste yemin ederse ne olacak. Yemin ettiği andan itibaren sorumluluk başlayacaksa şimdi niye devamsızlıktan vekilliği düşürülmeye çalışılıyor. Hazarlıdığımız rapor karma komisyonuna gidecektir.\"

HDP\'li Adıyaman, komisyondaki CHP\'li üyenin Leyla Zana\'nın vekilliğinin düşürülmesi konusunda oy kullanmasını ise, dokunulmazlıkların kaldırılmasındaki CHP tavrına benzetti. Adıyaman, \"CHP\'li üye, komisyondaki konuşmasında Anayasa ve iç tüzükte yemin etmeyen bir milletvekiline bir yaptırımın söz konusu olmadığını söyledi. Ama diğer yandan devamsızlık yapıldığını belirtirek, vekilliğin düşürülmesi konusunda oy kullandı\" diye konuştu.