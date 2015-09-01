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Politika

HDP’li AB Bakanı Konca, 'Başmüzakereci' yapılmadı

AB ile müzakereleri yürütecek başmüzakerecinin hangi bakan olduğu ayrıca belirtiliyor

01 Eylül 2015 10:30

63. Seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev alan HDP'li Ali Haydar Konca, AB ile müzakereleri yürütecek, başmüzakareci yapılmadı. 62. Hükümet’e ilişkin görevlendirme genelgesinde AB ile üyelik müzakerelerinde “müzakere heyeti başkanlığı” ve “başmüzakereci” görevini AB Bakanı’nın üstleneceği bildirilirken, dünkü görevlendirmede böyle bir detay belirtilmedi. 

Habertürk'te yer alan habere göre, görevlendirmede önemli bir detay dikkat çekti. Daha önceki görevlendirmelerde AB ile müzakereleri yürütecek başmüzakerecinin hangi bakan olduğu ayrıca belirtiliyordu. Ancak dünkü görevlendirmede böyle bir ayrıntıya yer verilmedi.

60. Hükümet dönemindeki görevlendirmede, “Başmüzakereci görevini Dışişleri Bakanı Ali Babacan yürütecek” ifadesi yer almıştı. 61. Hükümet görevlendirmesinde ise “Müzakere heyeti başkanlığı ve başmüzakereci görevi AB Bakanı’na verilmiştir” denilmişti. 62. Hükümet’e ilişkin görevlendirme genelgesinde de AB ile üyelik müzakerelerinde “müzakere heyeti başkanlığı” ve “başmüzakereci” görevini AB Bakanı’nın üstleneceği bildirilmişti. 

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