HDP'den yeni anayasa için '4 parti şartı'

HDP, dağılan ve yeniden bir araya gelmesi için Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın davet mektubu gönderdiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na ilişkin verdiği yanıtta, anayasa mutabakat komisyonunun hiçbir vesayet altına alınmadan Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partinin de katılımıyla devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Evrensel'de yer alan habere göre; İsmail Kahraman'ın lağvettiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yeniden toplanması için dört siyasi partinin genel başkanlarına gönderdiği mektuba ilişkin HDP yanıt verdi. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ imzasıyla verilen yanıtta, anayasa çalışmalarının hiç bir vesayet altına alınmadan Meclis'te grubu bulunan dört siyasi partinin de katılımıyla devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Yanıtta şu ifadelere yer verildi: "Partimiz, Türkiye'nin çoğulcu, demokratik yeni anayasaya olan ihtiyacının farkında olarak hareket edilmesinin gereğine inanmaktadır. Gerek ortamın daha özgürlükçü bir anayasa tartışması yapılmasına uygun hale getirilmesi, gerekse anayasanın içeriğiyle ilgili her türlü dayatmadan uzak durulması, toplumsal barış ve siyasetin uzlaşmaya dayanarak sorunları çözebilmesi için olmazsa olmazlardır. Toplumun özgür şartlarda tartışmaya katılması ve Meclis'in merkezi rol üstlenmesi anayasa yapım süreci için önemli etkenlerdir. Meclis ve Meclis Başkanı bu süreçte etkin ve temsili siyasi rolüne uygun hareket etmelidir, yönlendirici inisiyatifini güçlendirmelidir. Halkın ve bizlerin beklentisi bu yöndedir."

Bu kapsamda HDP'nin görüşlerinin dikkate alınacağı bir çalışmaya destek vermekten geri durulmayacağı kaydedildi.