HDP'den tutuklu milletvekillerinin oy kullanması için dilekçe

HDP Grup Başkanvekilleri Ahmet Yıldırım ve Filiz Kerestecioğlu, Meclis Başkanı seçimlerinde cezaevlerinde bulunan milletvekillerinin oy kullanabilmeleri için Meclis Başkanlığına dilekçe sundu. Anayasanın ilgili maddelerine dikkat çekilen dilekçede, "Milletvekillerinin oy kullanabilme koşullarının sağlanamaması halinde, Anayasa’nın ilgili hükümlerine aykırılık oluşacağı açıktır" denildi.

TBMM Başkanlığına verilen dilekçe şöyle:

Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır milletvekillerimiz Sayın İdris Baluken ve Çağlar Demirel, Hakkâri milletvekillerimiz Sayın Abdullah Zeydan ve Sayın Selma Irmak, Mardin milletvekilimiz Sayın Gülser Yıldırım, Muş Milletvekilimiz Sayın Burcu Çelik, Şırnak milletvekilimiz Sayın Ferhat Encu, milletvekilliği hak ve görevleri devam etmesine rağmen cezaevlerinde tutulmaktadırlar. Cezaevlerinde bulunan Eş Genel Başkanımız ve milletvekillerimiz yasama faaliyetlerine katılamamakta, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü’nden kaynaklı haklarını kullanamamaktadırlar.

Milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılma ve oy kullanma haklarının yasal bir zemin olmaksızın ellerinden alınması, öncelikle Anayasa'nın Siyasi Hak ve Ödevler başlığı altında, 67. madde ile düzenlenen seçme ve seçilme hakkının fiilen ortadan kaldırılması, ulusal ve uluslararası mevzuatın ihlali anlamına gelmektedir. Anayasa’nın “Yasama Yetkisi” başlıklı 7. maddesine göre “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez”.

Milletvekilliği sıfatı devam eden TBMM üyelerinin yasama yetkisini kullanamamaları bu maddenin ihlalidir. Yine Anayasa'nın “Milletin Temsili” başlıklı 80. maddesinde düzenlenen “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler” ibaresi, “Yasama Dokunulmazlığı” başlıklı 83. maddesi ve “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 87. maddesi ve “Başkanlık Divanı” başlıklı 94. maddesindeki “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur” hükümleri de bu uygulamayla ihlal edilmiştir.

Anayasa'nın yukarıda yazılı maddeleri dikkate alınarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilecek Meclis Başkanı seçimlerinde cezaevlerinde bulunan milletvekillerimizin de oy kullanabilmeleri gerekmektedir. Milletvekillerinin oy kullanabilme koşullarının sağlanamaması halinde, Anayasa’nın ilgili hükümlerine aykırılık oluşacağı açıktır.

Söz konusu hakların kullanımının “fiziki şartlar” bahane edilerek engellenmesi, Anayasa’ya aykırılığı ortadan kaldırmadığı gibi, ihlallerin itirafı anlamına gelmekte olup, sorumluluğun ağırlaşması sonucunu doğuracaktır.