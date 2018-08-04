HDP'den Türkiye'ye sığınan Ezidiler'in sorunu için araştırma önergesi

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Ağustos 2014 tarihinde Şengal'de katliama maruz kalarak Türkiye'ye sığınanlar ile Türk vatandaşı Ezidîler'in sorunlarının araştırılması ve buna dair önlemlerin alınması için Meclis’e araştırma önergesi verdi. Halen 3 bin 500 Ezidi kadının kayıp olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Çelik, IŞİD’in Türkiye’ye taşıdığı öne sürülen köle pazarlarını da gündeme taşıyarak konunun araştırılmasını istedi.

TBMM Başkanlığı’na Ezidi halkına ilişkin araştırma önergesi ve gerekçesi şöyle:

Tarih boyunca yaşadıkları topraklarda, inançlarından dolayı 72’si soykırım niteliğinde toplam 77 katliama maruz kalan Êzîdî toplumunun kaderi 21. yüzyılda da değişmemiştir. Êzidîler son olarak 3 Ağustos 2014 tarihinde Şengal ve Şêxan’da IŞİD çeteleri tarafından katliama maruz kalmaları sonucu; Binlerce Êzîdî öldürülmüş, binlerce kadın ve çocuk kaçırılmış, yüzlerce çocuk, hasta ve yaşlı açlıktan ve susuzluktan, gündüz sıcaktan gece soğuktan dolayı yaşamını yitirmiştir. Halen 3 bin 500 Êzîdî kadının kayıp olduğu belirtilmektedir.

Kaçırılan Êzîdî kadınlar, pazarlarda satılarak köleleştirilmeye çalışıldı. Bu saldırı sonucunda yerlerinden olan yüz binlerce Êzîdî dünyanın birçok ülkesine dağılarak statüsüz ve korumasız şartlarda yaşamak zorunda bırakılmıştır. Êzîdîlerin IŞİD katliamından kaçıp sığındığı ülkelerden birisi de Türkiye’dir.

Ayrıca kaçırılan Êzîdî kadınların Gaziantep ve diğer bazı illerde kurulan ofisler üzerinden ailelere fidye karşlığı satıldığı iddia edilmektedir. 22 Kasım 2017 tarihinde kamuoyuna yansıyan haberlere konu olan iddialarda; IŞİD’in Irak ve Suriye’deki yenilgisinin ardından, esir olarak tuttuğu Êzîdî kadınlardan oluşan köle pazarlarını Türkiye’ye taşıdığı ve bu pazarların, Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara’da kurulduğu öne sürülmüştür.

Bu konuda Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin vermiş olduğu soru önergelerine bir yanıt verilmemiştir. Son olarak Ezîdî Kültür Vakfı Kurucu Başkanı Azad Barış’ın; “yaklaşık iki ay önce (Mayıs 2018) IŞİD’in Şengal’i işgali sırasında esir alınan Ezîdî bir kız çocuğu Ankara’da örgütün belirlediği ücret karşılığı “aracılar” vasıtasıyla satıldı” şeklindeki ifadeleri kamuoyuna yansımıştır.

Kaçırılıp Türkiye’ye getirilmiş ve burada fidye karşılığı ailelerine teslim edilen kız çocukları meselesi, Nusaybin’de Êzîdîler tarafından yapılan taziye evinin kayyum tarafından yıkılması ve kamplarda yaşadıklarını sorunlar ile birlikte Türkiye’ye sığınmış Êzîdîlerin yaşadıkları sorunların bir bütün içerisinde araştırılması, yaşanan sorunların çözülmesine yönelik önlemlerin alınabilmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.