HDP'den Taner Yıldız'a: Cenaze levazımatçısı görüntüsünde...

Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın "HDP’ye sırf paralel yapı nedeniyle oy veren emniyet ve yargı mensuplarının eline kan bulaşmıştır" sözlerine HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Soma'da 301, Ermenek'te 18 işçinin madende hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Cenaze levazımatçısı görüntüsünde olan birinin HDP'ye oy verenlere eli kanlı demesi anlaşılabilecek birşey değildir" dedi.

Baluken, yaptığı açıklamada, Yıldız'ın geçen dönemde hakkında en çok gensoru verilen bakan olduğuna da dikkat çekerek, "Kendisi, hakkında en çok gensoru verilen, en başarısız pratiğe sahip olan bir bakan hüviyetindedir. Soma'da, Ermenek'te, diğer madenlerde yüzlerce madencinin kendi ihmalleri neticesinde katledildiğini tüm Türkiye farkında" şeklinde konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, HDP'ye oy verenlere hakaret etmenin, onları savaşla birlikte anmanın AKP tarafından "politika haline getirildiğini" belirterek, "HDP'ye oy veren 6 milyon insana hakaret etmek, küfür etmek, onları savaşla birlikte kimsenin haddi de, hakkı da değil" dedi.

'Kendi başlattıkları savaştan, kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar'

"MHP'nin başlattığı, HDP'ye ilişkin karalama politikasına AKP de ortak olmaya çalışıyor. Bu, kendi başlattıkları savaşın içinde bir kendilerini kurtarma operasyonu. Yaşanan ölümlerden birebir devletin ve hukümetin sorumlu olduğunu ifade etmek istiyorum."

Balüken: Kendi cenaze levazımatçısı görünümünde olan birinin...



Enerji Bakanı Yıldız'ın sözlerine bir tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili İdris Balüken Soma'da 301, Ermenek'te 18 işçinin madende hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Cenaze levazımatçısı görüntüsünde olan birinin HDP'ye oy verenlere eli kanlı demesi anlaşılabilecek birşey değildir" dedi.

Baluken, yaptığı açıklamada, Yıldız'ın geçen dönemde hakkında en çok gensoru verilen bakan olduğuna da dikkat çekerek, "Kendisi, hakkında en çok gensoru verilen, en başarısız pratiğe sahip olan bir bakan hüviyetindedir. Soma'da, Ermenek'te, diğer madenlerde yüzlerce madencinin kendi ihmalleri neticesinde katledildiğini tüm Türkiye farkında" dedi.

'AKP'nin demokrasi anlayışı hırsızlığa oy verilmesidir'

Balüken şöyle konuştu: "AKP'nin demokrasi anlayışı, hırsızlığa oy verilmesidir. HDP'ye oy verilen her oyun toplumsal barış, daha fazla demokrasi talebine yönelik olduğu da malumdur."

Yıldız ne demişti?

Enerji Bakanı Yıldız, bugün Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, şöyle demişti:

"Bir bahçede 93 el bombası ihbarı aldık diye gidildiğinde savcı ‘ya yoksa’ diyebiliyorsa bu yapıyı iyi görmek lazım. Savcı ‘Ya yoksa neden vatandaşı rahatsız edeceğiz’ diyor. Paralel yapının herhangi bir partiyi tercih etmesi son derece tabi ve normaldir ama bugün HDP’ye yalnız bu gerekçeyle oy veren emniyet yargı içinde oy veren birinin vebali sadece oy vermek değil. HDP’ye sırf Paralel yapı nedeniyle oy veren emniyet ve yargı mensuplarının eline kan bulaşmıştır. Bir polis lojmanından polisleri şehit eden PKK ’ya yüzde 62 oy çıkıyorsa bu demokrasi değil arkadaşlar. Bir emniyet mensubunun HDP’ye oy vermesi demokrasi değildir."