HDP'den RTÜK'e başvuru: TRT Genel Müdürü görevden alınsın

HDP, 1 Kasım seçim dönemi süresince siyasi partilere eşit olmayan yayın politikası yürüttüğünü söyleyerek TRT Genel Müdürü’nün görevden alınması için RTÜK’e başvurdu.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan, 1 Kasım seçim sürecinde TRT’nin partiler arasındaki eşitsizliği nedeniyle TRT Genel Müdürü Şenol Göka'nın görevden alınması için Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, AK Parti’ye 41,5 saat, CHP’ye 6 saat, MHP’ye 2 saat ve HDP’ye 18 dakika yer verilmesi hatırlatılarak, TRT’nin “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk” ilkelerine uygun davranmadığı, siyasi parti ve gruplar arasında fırsat eşitliği yaratmadığını açıkça görüldüğü belirtildi.