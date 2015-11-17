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HDP'den RTÜK'e başvuru: TRT Genel Müdürü görevden alınsın

TRT, 1 Kasım seçimi öncesi ekranında AKP’ye 41,5 saat, CHP’ye 6 saat, MHP’ye 2 saat ve HDP’ye 18 dakika yer vermişti

17 Kasım 2015 15:38

HDP, 1 Kasım seçim dönemi süresince siyasi partilere eşit olmayan yayın politikası yürüttüğünü söyleyerek TRT Genel Müdürü’nün görevden alınması için RTÜK’e başvurdu.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan, 1 Kasım seçim sürecinde TRT’nin partiler arasındaki eşitsizliği nedeniyle TRT Genel Müdürü Şenol Göka'nın görevden alınması için Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, AK Parti’ye 41,5 saat, CHP’ye 6 saat, MHP’ye 2 saat ve HDP’ye 18 dakika yer verilmesi hatırlatılarak, TRT’nin “tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk” ilkelerine uygun davranmadığı, siyasi parti ve gruplar arasında fırsat eşitliği yaratmadığını açıkça görüldüğü belirtildi.

 

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