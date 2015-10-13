T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'den "Ölü sayısı 128" açıklaması için özür

Selahattin Demirtaş, Ankara'da en az 97 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından "128 yoldaşımızı kaybettik" demişti

13 Ekim 2015 18:12

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın en az 97 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamının ardından "128 yoldaşımızı kaybettik" açıklamasının hatalı bilgiden kaynaklandığını belirterek özür diledi.

HDP'den yapılan açıklamada hata şu gerekçelere dayandırıldı:

- Katliamın ardından sağlık kurumlarından ve başta sağlık bakanlığı olmak üzere resmi mercilerden bilgi alınmasında yaşanan sıkıntılar ve engeller

-Farklı kurumlardan Kriz Masamıza ulaşan listelerin birleştirilmesinde karşılaşılan zorluklar

- Kendisinden haber alınamayanların varlığı

- Adli Tıp’taki numaralandırma sistemi ve cenazelerin beden bütünlüğünde karşı karşıya kalınan durum

HDP Ankara'daki terör saldırısı sonrası HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı '128 yoldaşımızı kaybettik' ifadesiyle ilgili bir açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;

"11 Ekim Pazar günü Kriz Masamızın verilerine dayanarak paylaştığımız bilgi notunda, Barış Mitingi Katliamı'nda 128 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği bilgisini vermiştik.
 
Katliamın ardından sağlık kurumlarından ve başta sağlık bakanlığı olmak üzere resmi mercilerden bilgi alınmasında yaşanan sıkıntılar ve engeller, farklı kurumlardan Kriz Masamıza ulaşan listelerin birleştirilmesinde karşılaşılan zorluklar, kendisinden haber alınamayanların varlığı, Adli Tıp’taki numaralandırma sistemi ve cenazelerin beden bütünlüğünde karşı karşıya kalınan durum, tam kayıp sayısını açıklamayı zorlaştırmış, verdiğimiz sayılarda hata olduğu anlaşılmıştır. Bu hata nedeniyle kamuoyundan ve halklarımızdan özür diliyoruz.
 
Büyük bir acı yaşanırken, kamuoyunu aydınlatma amacıyla yaptığımız bilgilendirmedeki hatayı kendi siyasi çıkarları için kullanan çevreleri ise kınıyoruz.
 
Kriz Masamız; savcılık, sağlık kurumları, mitingi düzenlemiş olan kurumlarla, kayıp ve yaralı yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olarak elimizdeki verilerin güncellenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu hususta karşılaştığımız en önemli sıkıntı, Sağlık Bakanlığı’nın elindeki bilgileri paylaşmamasıdır. Bunun da ötesinde, hastane başhekimlerine veri vermeme yönünde kesin bir talimat iletilmiştir. Böylesi kritik bir anda kamuoyunun bilgi alma hakkını engelleyen Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamasını da kınıyoruz.  
 
Halklarımızın barış iradesine yönelik saldırıda can kayıplarımızın daha fazla artmamasını ve kimlik tespit ile cenaze defin işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını diliyoruz.
 
Bu vesileyle halklarımıza ve barıştan yana tüm insanlığa tekrar başsağlığı, kaybettiğimiz canlara rahmet diliyor ve onların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

HDP Basın Bürosu
13 Ekim 2015"

ETİKETLER

hdp128ölü sayısıankarakatliamhaber

İlgili Haberler

Ankara saldırısı Alman Polisini de harekete geçirdi

Ankara'da gerçekleştirilen bombalı eylem Alman polisini de harekete geçirdi. Alman Polis Sendikası, şiddet olaylarının Almanya'ya da sıçrayabileceği uyarısında bulundu.

Akit: Barış dediler ama Ankara'daki savaş mitingiydi!

Akit Yayın Koordinatörü Karakaya: Asıl hesap sorulması gereken kişi ve kuruluşlar HDP, DİSK, TMMOB, KESK veya diğer kuruluşlar değil midir?

Star yazarından Ankara katliamı yorumu: CHP'nin yıldızı parladı, devleti ve iktidarı yıpratmak için ince hesap!

"Bu hesabın tutup tutmayacağını 17 gün sonra göreceğiz"

Ankara'daki saldırıyı soruşturan Savcılık, Twitter'da şüpheli paylaşımlar yapan 3 hesabı araştırıyor

TİB, acil koduyla Twitter'dan bilgi istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24