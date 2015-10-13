HDP'den "Ölü sayısı 128" açıklaması için özür

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın en az 97 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamının ardından "128 yoldaşımızı kaybettik" açıklamasının hatalı bilgiden kaynaklandığını belirterek özür diledi.

HDP'den yapılan açıklamada hata şu gerekçelere dayandırıldı:

- Katliamın ardından sağlık kurumlarından ve başta sağlık bakanlığı olmak üzere resmi mercilerden bilgi alınmasında yaşanan sıkıntılar ve engeller

-Farklı kurumlardan Kriz Masamıza ulaşan listelerin birleştirilmesinde karşılaşılan zorluklar

- Kendisinden haber alınamayanların varlığı

- Adli Tıp’taki numaralandırma sistemi ve cenazelerin beden bütünlüğünde karşı karşıya kalınan durum

HDP Ankara'daki terör saldırısı sonrası HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı '128 yoldaşımızı kaybettik' ifadesiyle ilgili bir açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;

"11 Ekim Pazar günü Kriz Masamızın verilerine dayanarak paylaştığımız bilgi notunda, Barış Mitingi Katliamı'nda 128 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği bilgisini vermiştik.



Katliamın ardından sağlık kurumlarından ve başta sağlık bakanlığı olmak üzere resmi mercilerden bilgi alınmasında yaşanan sıkıntılar ve engeller, farklı kurumlardan Kriz Masamıza ulaşan listelerin birleştirilmesinde karşılaşılan zorluklar, kendisinden haber alınamayanların varlığı, Adli Tıp’taki numaralandırma sistemi ve cenazelerin beden bütünlüğünde karşı karşıya kalınan durum, tam kayıp sayısını açıklamayı zorlaştırmış, verdiğimiz sayılarda hata olduğu anlaşılmıştır. Bu hata nedeniyle kamuoyundan ve halklarımızdan özür diliyoruz.



Büyük bir acı yaşanırken, kamuoyunu aydınlatma amacıyla yaptığımız bilgilendirmedeki hatayı kendi siyasi çıkarları için kullanan çevreleri ise kınıyoruz.



Kriz Masamız; savcılık, sağlık kurumları, mitingi düzenlemiş olan kurumlarla, kayıp ve yaralı yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olarak elimizdeki verilerin güncellenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu hususta karşılaştığımız en önemli sıkıntı, Sağlık Bakanlığı’nın elindeki bilgileri paylaşmamasıdır. Bunun da ötesinde, hastane başhekimlerine veri vermeme yönünde kesin bir talimat iletilmiştir. Böylesi kritik bir anda kamuoyunun bilgi alma hakkını engelleyen Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamasını da kınıyoruz.



Halklarımızın barış iradesine yönelik saldırıda can kayıplarımızın daha fazla artmamasını ve kimlik tespit ile cenaze defin işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını diliyoruz.



Bu vesileyle halklarımıza ve barıştan yana tüm insanlığa tekrar başsağlığı, kaybettiğimiz canlara rahmet diliyor ve onların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

HDP Basın Bürosu

13 Ekim 2015"