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Dünya
Deutsche Welle

Ankara saldırısı Alman Polisini de harekete geçirdi

Ankara'da gerçekleştirilen bombalı eylem Alman polisini de harekete geçirdi. Alman Polis Sendikası, şiddet olaylarının Almanya'ya da sıçrayabileceği uyarısında bulundu.

13 Ekim 2015 14:09


Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, Almanya'da da şiddet olaylarında artış olabileceğini belirterek, "Suriye ve Türkiye'deki gelişmeler gözönünde bulundurulduğunda, şiddetin burada da artacağını hesaba katmak gerekir" dedi.

Passauer Neue Presse gazetesine açıklamalarda bulunan Wendt, Türkiye'de Kürtler ve Türkler arasında yaşanan çatışmaların geçmişte Almanya'ya da sıçradığını ifade etti.

Olası çatışmalara müdahale konusunda emniyet birimlerinin personel sıkıntısı çekeceğini vurgulayan Polis Sendikası Başkanı Wendt, "Acil durumlarda devreye sokabileceğimiz birliklerimiz yok. Artık yedek polis birliklerimiz de kalmadı" diye konuştu.

Wendt emniyet ve istihbarat birimlerine yeni personel alınması gerektiğinin de altını çizerek, "Şu anda Almanya'da 15 bin polis açığı var" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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