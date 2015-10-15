HDP'den o hesapla ilgili açıklama

HDP, Ankara'daki terör saldırısı öncesinde "Bomba Ankara'da patlayacak" şeklinde tweet atan Twitter hesabı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “Hükümet yanlısı basın organlarında partimizle ilişkilendirilmeye çalışılan @DrBereday nick'li Twitter hesabının sahibi olarak ismi geçen kişinin (E.Ö.) partimizde resmi ya da gönüllü olarak herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Üstelik bu kişinin HDP karşıtlığı, AKP yanlısı olarak da bilinen, televizyon ve gazetelerde yorumculuk yapan İlhami Işık tarafından da kamuoyuyla paylaşılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Hal böyleyken ve konuya dair daha önce de 10 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde konuya ilişkin 2 ayrı yazılı açıklama yapmış olmamıza rağmen, AK trollerce saldırının hemen ardından başlatılmış bu kampanyanın trolleşmiş yandaş basın ve trolleşmiş hükümet tarafından tırmandırılarak sürdürülmesi, ibret ve kaygı vericidir.

Hükümeti, gerçekleri bulandırmak ve karartmak yerine, Barış Mitingi Katliamı'nı ciddiyetle soruşturarak faillerini ortaya çıkartmaya davet ediyoruz. Ayrıca da süregiden kara propaganda kampanyaları ve haber alma özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların bu amaca hizmet edemeyeceğini hatırlatıyoruz.

Bizler bu hukuki ve demokratik hesap sorma sürecinin ve medyadaki basın ahlakını çiğneyen yayınların ve yalanların hukuki takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”