T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesine dair açıklama: Sonradan öğrendik

HDP Grup Başıkanvekili Kurtalan: İçeriğini ve kapsamını biz de bilmiyoruz

12 Kasım 2018 16:40

Hülya Karabağlı

HDP'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk’ün Ankara’da sürpriz bir görüşmeyle ilgili açıklama  geldi.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, görüşmeyle ilgili partinin yetkili kurullarında alınmış bir karar olmadığını söyledi. Görüşmeden gerçekleşmesinin ardından haberdar olduklarını belirten Kurtulan, T24'e şu açıklamada bulundu. 

“Bu görüşme partinin yetkili kurularında alınmış, önceden planmış bir görüşme değil. Sonrasında görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durum. Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz."

ETİKETLER

hdpFatma Kurtulankemal kılıçdaroğluahmet türkgörüşme

İlgili Haberler

Tarık Ziya Ekinci: Kılıçdaroğlu'nun seçim ittifakı konusunu Ahmet Türk'le görüşmesi bir skandaldır

"Kabulü mümkün olmayan hatalı bir davranış, bir siyasal skandaldır"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24