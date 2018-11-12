HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesine dair açıklama: Sonradan öğrendik

HDP'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk’ün Ankara’da sürpriz bir görüşmeyle ilgili açıklama geldi.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, görüşmeyle ilgili partinin yetkili kurullarında alınmış bir karar olmadığını söyledi. Görüşmeden gerçekleşmesinin ardından haberdar olduklarını belirten Kurtulan, T24'e şu açıklamada bulundu.

“Bu görüşme partinin yetkili kurularında alınmış, önceden planmış bir görüşme değil. Sonrasında görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durum. Görüşmeyi yapanlar yalanlamadığına göre, demek ki böyle bir durum oluştu. İçeriği, kapsamını biz de bilmiyoruz."