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Politika

HDP'den, İyi Partili Özdağ'ın iddialarına oylama tablosuyla yanıt: Muhalefetin 18 önergesinin 16'sına kabul oyu verilmiş

İyi Partili Özdağ, HDP'nin tüm önergelerde çekimser kaldığı iddia eden bir tablo paylaşmıştı

03 Aralık 2018 22:38

Hülya Karabağlı

HDP, Meclis Genel Kurulu’nda verilen araştırma önergelerinde tümünde çekimser kaldığını iddia eden tabloyu Twitter hesabından paylaşan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a, grup başkanvekili Ayhan Bilgen’in basın toplantısıyla verdiği yanıtın ardından son iki haftanın önerge çizelgesini ve partilerin tutumlarını gösteren tabloyu kamuoyu ile paylaştı.

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HDP tarafından paylaşılan tabloda, Özdağ’ın iddiasının aksine HDP Meclis Grubu, kadın cinayetlerinden, asgari ücretlerini gelir seviyesinin yükseltilmesi, madenlerde iş cinayetlerinden, öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara kadar uzanan yelpazede  araştırma önergelerinin tümüne kabul oyu verdiği görülüyor.

HDP sadece ‘TC ibaresinin kurumlara geri verilmesi’ önergesinde çekimser kalıyor. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi önergesinde ret oyu veriyor.

HDP’nin Genel Kurul’da önerge tutuma ilişkin tablo şöyle:

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