HDP'den İçişleri Bakanı Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Erzurum'da katıldığı bir toplantıda HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Demirtaş denen o adam müsveddesi…" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, suç duyurusunda bulundu. Söz konusu suç duyurusunda, "Soylu'nun hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik içerikli ifadeler kullandığı" iddia edildi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum “Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı”nda yaptığı konuşmasında HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almıştı.

Soylu, Demirtaş hakkında “Demirtaş denen o adam müsveddesi de milleti birbirine kırdırmak için meydanlara çağırıyor” ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Taşdemir'den Bakan Soylu'ya 'işkence' tepkisi: