HDP'den hükümete 'çözüm' çağrısı

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan yarın hükümete çağrıda bulunacaklarını açıkladı. Buldan, asayiş olayları nedeniyle hükümet tarafından askıya alındığı belirtilen çözüm sürecinin tekrar rayına oturtulması ve diyalog kanallarının açılması için yarın hükümete bir çağrı yapacaklarını söyledi. Buldan, "Çağrıya kulak verilirse ve görüşmeler başlarsa tabi ki İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığına başvurumuzu yapacağız" dedi.

Buldan, bugün parti olarak dün olaysız bir şekilde geçen 1 Kasım Kobani'ye destek eylemlerini değerlendireceklerini, yarın bir basın toplantısı ile hükümete bir çağrı yapabileceklerini söyledi. Hükümet tarafından asayiş olayları nedeniyle askıya alındığı belirtilen çözüm sürecini ve 1 Kasım Kobani'ye destek eylemlerini DHA muhabirine değerlendiren Buldan, şunları söyledi:

"Diyalog yollarının açılmasına dair, bir çağrı niteliğinde basın toplantısı yapmayı düşünüyoruz. Çünkü, Hükümetin genel olarak gerekçeleri işte asayiş olayları bitmeden, bu olaylar bitmeden çözüm sürecini askıya aldıklarını ifade etmişlerdi. Dün 1 Kasım'dan itibaren bu olayların en azından şimdilik durduğunu, umarım bundan sonra bu tür olaylar bir daha yaşanmaz ve hiçbir can kaybı olmaz. Hükümetin gerekçesi işte bir Kasım'ın tekrar HDP'nin çağrısı ile insanların sokağa çıkacağına dair tekrar 6-7 Ekim'de yaşanan olayların tekrardan yaşanmasını gösteriyordu. 1 Kasım'da dünde gördük ki; insanlar çok demokratik bir çerçevede Kaboni'ye sahip çıkmak adına sokaklara çıktılar, eylem ve etkinliklerini yaptılar."

'1 Kasım'dan önceki gece içişleri bakanı ile görüştük'

HDP Grup Başkan vekili Pervin buldan, 1 Kasım'dan önceki gece İçişleri bakanı Efkan Ala ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını da ifade ederek, "1 Kasım'ı birlikte yönetelim, yerellerde bizim yöneticilerimiz ile mülki amirler, Valiler ya da emniyet müdürleri ortak kararlar alıp, diyaloglar kurup, belli güzergahlar belirleyip o güzergahlar yürüyüşlerin gerçekleşmesi yönünde. Birbirimize yardımcı olarak bu süreci yönetebiliriz diye talepte bulunduk. Onlarda değerlendireceklerini söylediler. Muhtemelen yerellerde bilmiyorum yaşandı mı bu diyaloglar ama olayların çıkmamasını da buna bağlayabiliriz. Karşılıklı bir yönetme durumu sanırım oldu" diye konuştu.

'Hükümet, süreci askıdan indirip rayına oturtmalıdır'

HDP'li Buldan, Hükümetin sokaktaki olayları ve kamu düzenini gerekçe göstererek süreci en azından o askıdan indirip tekrar bir rayına oturtma durumunda olduğunu düşündüğünü de ifade ederek, "Yarın bir basın toplantısı ile hükümete tekrar bir çağrı yapıp bu kanalların açılmasına dair önerilerimizi ifade edeceğiz. Yarınki basın toplantısından sonra muhtemelen çağrıya kulak verilirse ve görüşmeler başlarsa tabi ki sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına başvurumuzu yapacağız" dedi.