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Politika

CHP ve HDP'den Erdoğan'a Saray vetosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda TBMM Başkanı Yılmaz ve beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti

27 Temmuz 2015 18:27

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki 25. Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti. Ziyarette MHP'li üyeler tam kadro yer alırken CHP ve HDP'den katılım olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda TBMM Başkanı Yılmaz ve beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti. 

AK Partili ve MHP'li Başkanlık Divanı üyelerinin tam kadro katıldığı ziyarete MHP adına TBMM Başkanvekili ve MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, TBMM Katip Üyesi ve MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, TBMM Meclis İdare Amiri ve MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz katıldı.

CHP ve HDP'li Başkanlık Divanı üyelerinin ziyarete katılmaması dikkat çekti.

 

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