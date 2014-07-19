HDP'den Erdoğan'a: 'HDP Meclis'te olmasın' demek halk iradesine saygısızlık

Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Tekirdağ'daki bir miting sırasında HDP'nin Meclis'te olmaması gerektiğini söyleyen Başbakan Tayyip Erdoğan'ı kınadı.

HDP, "HDP'nin Meclis’te olmaması gerektiğini söylemek, oylarını veren milyonlarca insana hakaret, halk iradesine saygısızlık örneğidir" dedi.

HPD Merkez Yürütme Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ın partilerine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre HDP, "Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vizyon belgesini açıkladı. Bol bol demokrasiden, özgürlüklerden ve yeni Türkiye'den bahsetti. Vaatlerde bulundu. Eski Türkiye'de özgürlüklerin olmadığından söz etti. Geçtiğimiz gün Tekirdağ’da yaptığı miting konuşmasında ise HDP'nin Meclis’te olmaması gerektiğini söyledi" dedi.

Açıklamanın devamında şunlar ifade edildi:

"Bir kez daha görüldü ki, Erdoğan'ın vizyonunu anlamak için belgesine veya suretine değil, aslına ve icraatına bakmak lazım. Başbakan, eski Türkiye'yi yeni Türkiye olarak pazarlamaya çalışıyor.

Erdoğan'ın vizyonunda ve zihninde yeni ve demokratik bir Türkiye değil, eski Türkiye var. Başbakan Erdoğan, adeta Yargıtay Başsavcısı rolüne soyunmuş, parti yasaklamaya, kapatmaya hevesleniyor.

HDP'nin Meclis’te olmaması gerektiğini söylemek, oylarını veren milyonlarca insana hakaret, halk iradesine saygısızlık örneğidir. Erdoğan, kucaklayan bir cumhurbaşkanı değil, dışlayan, ötekileştiren, kutuplaştıran bir cumhurbaşkanı olacağını bu tutumuyla şimdiden herkese gösteriyor.

Bu ülkede yaşayanların ortak değeri olan bayrağın arkasına sığınarak siyaset yapmak, en ucuz ve geleneksel siyaset yöntemidir, eskinin basit bir tekrarıdır. Bayrağa en fazla zararı, bu tarz bayrak siyaseti yapan zihniyet verir. Üstelik Başbakan’ın dile getirdiği, HDP’nin Kongresi’nde bayrak asılmadığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Bu iddiasını ispat edemezse kendisini müfteri ilan edeceğiz.

HDP, halkların ortak irade ve gücünü temsil eder. HDP'yi bu tür yakıştırmalarla Meclis dışına itmeye kimsenin gücü yetmez, üstelik bu kimsenin haddi de değildir. Sürekli olarak sandığa saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen bir Başbakan’ın, sandık sonuçlarını yok sayma çabası demokrasi açısından son derece tehlikeli bir yönelimdir.

Başbakan’ın bu ifadelerini kınıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerginlik siyaseti ile kendi oylarını koruma çabasını nafile çaba olarak değerlendiriyoruz. "