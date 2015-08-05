HDP'den Demirtaş açıklamasına düzeltme: PKK'nin tüm eylemleri değil, Ceylanpınar için 'kirli' dedi

HDP Genel Merkezi, Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Financial Times'a verdiği söyleşide "PKK'nin misilleme taktikleri kirli" dediği iddiasıyla ilgili düzeltme yaptı. HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Demirtaş'ın "kirli" ifadesini Ceylanpınar'da iki polisin uykularında öldürülmesine ilişkin kullandığı belirtildi.

Financial Times'da yer alan söyleşide, Selahattin Demirtaş’ın PKK’nın misilleme eylemlerini “kirli” olarak nitelendirdiği ifadesi yer almıştı.

Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

“HDP milletvekilleri 2012'den bu yana hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'a mesaj götürüp getirdiler ve bu da partinin PKK'nın siyasi sözcüsü olduğu suçlamalarını beraberinde getirdi.

Ama Demirtaş bunu reddediyor ve Doğubayazıt'taki intihar saldırısı da dahil olmak üzere PKK'nın misilleme taktiklerini 'kirli' diye tanımlıyor."

HDP: Ceylanpınar için dedi

Ancak HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, gazetenin Ankara muhabiri Alev Scott imzalı habere düzeltme geldi.

Açıklamada şöyle denildi: